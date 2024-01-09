Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi \'\'kazanamazsa\'\' görevi bırakacak

Yerel seçimler öncesi Ankara kulisleri epey hareketli. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere kendi adayları ile gireceğini açıklayan İYİ Parti'de, son yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında radikal kararların alındığı iddia edildi. Partililerden adayları belirlemek için tam yetki isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimde yüzde 11 oy oranına ulaşılamadığı takdirde görevini bırakacağını söylediği öne sürüldü.

AKŞENER: SEÇİMİ KAZANAMAZSAK GEREĞİNİ YAPARIM

Kulis bilgisine göre İYİ Parti'de son yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener partililerin karşısına çıkarak "Seçimi kazanırsak hepimiz kazanırız, kaybedersek ben kaybetmiş olacağım. Sizden bu dönem adayları belirlemek için bütün yetkileri istiyorum. Sonrasında eğer seçimi kazanamazsak, gereğini yaparım ve evime dönerim" dedi.

"KAZANAMAMA KRİTERİ YÜZDE 11 SINIRI"

Seçimi kazanamama kriteri olarak yüzde 11 oy oranını belirleyen Akşener'in son seçimde yüzde 10'a yakın oy alan partisinin başarısız olması durumunda görevini bırakacağını söylediği iddia edildi.

Buğra Kavuncu.

AKŞENER'DEN BUĞRA KAVUNCU'NUN ADAYLIĞINA VETO

GİK toplantısındaki gelişmeleri aktaran gazeteci Barış Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Buğra Kavuncu'nun adı geçiyor İstanbul için, Akşener orada her ile milletvekili açıklamanın parti adına handikap yarattığını, 'İYİ Parti aday mı çıkaramıyor' algısının doğacağı nedeniyle bu fikirden taraf olmuyor. Bu gelişme belki de Buğra Kavuncu'nun İstanbul adayı olmayacağı anlamına gelebilir. Elbette Buğra Kavuncu'yu korumak için de bunu yapıyor olabilir çünkü tahmin ediyorsunuz ki İstanbul'da iki favori aday var. AK Parti ve CHP'nin adayları."

İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA JET YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düşerken, partiden haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."