Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor

Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
18.07.2025 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulislerde; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın görevden alınabileceği konuşuluyor. Kabineye girmesi muhtemel isimler arasında ise Berat Albayrak, Mehdi Eker ve Efkan Ala öne çıkıyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kabine revizyonu iddiaları, yeni gelişmelerle tekrar alevlendi. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, bazı bakanların görevden alınabileceği ve yeni isimlerle kabinenin yeniden şekillendirilebileceği konuşuluyor.

İddialara göre;

"YETERLİ DESTEĞİ SUNAMADILAR" İDDİASI

Bu üç ismin, hükümet politikalarına kamuoyunda yeterli desteği sunamadığı ve bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirildiği ifade ediliyor.

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Kulislerde, kabineye yeni dahil olabilecek isimler de şimdiden tartışılmaya başlandı. İddialara göre şu isimler öne çıkıyor:

  • Berat Albayrak: Eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Albayrak'ın tekrar kabineye girebileceği iddia ediliyor.
  • Mehdi Eker: Eski Tarım Bakanı olan Eker'in özellikle DEM Parti tabanına yakınlığı nedeniyle Güneydoğu'daki siyasi dengelerde etkili olabileceği vurgulanıyor.
  • Efkan Ala: Eski İçişleri Bakanı olan Ala'nın, yeniden aynı göreve getirilebileceği konuşulan güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni dönemde kabinede daha etkili, sahaya hâkim ve kamuoyunu ikna edebilecek isimlere yönelmek istediği ifade ediliyor. Kabine değişikliğiyle birlikte, hem iç politikada hem de dış politikada yeni bir açılımın hedeflendiği değerlendirmesi yapılıyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, siyasi kulislerde hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Osman Aşkın Bak, Berat Albayrak, Ticaret Bakanı, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Mehdi Eker, Ömer Bolat, Efkan Ala, Politika, Güncel, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Taylan Özgür:
    berat albayrak hala insan içine çıkabilecek durumdaysa buyursun gelsin ülkenin haline bak la 25 12 Yanıtla
    w1w2w3w4:
    Ne yapmış istanbulu izmiri Antalya yı mı soymuş yoksa şuan gurur duyduğumuz sondaj gemilerini Türkiye ye getirmek için taş kafaların karşı çıkması ve emellerine rağmen.. hadi oradan bakın işinie heykel yapın siz 1 1
  • Bayram ÖZSOY:
    128 milyar dolar bitti heralde tekrardan geldigine gore. 16 8 Yanıtla
    Muzaffer Matlı:
    567 milyar TL baklava kutusu 15 milyonluk villaları 5 milyon bütün CHP'li belediyelerde rüşvet rantı hepsi itirafçı hırsız dediniz hırsızlar yakalandı hepside LAİKÇİ ve halkçı partiden 0 1
  • 3475082Ak:
    Efsane bakan geri gelsin yarım kalan işini halletsin.. 17 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    berat dediler. bayler tava tencere ne bulursanız totisinize baglayin 4 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Berat Albayrak mi ahhahahhahahhaha. abi hala 2x2=8 diyorlar. 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Allan Saint-Maximin geri dönüyor Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:09
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi
Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:46
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
19:42
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi
Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
19:25
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 15:11:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.