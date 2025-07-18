Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kabine revizyonu iddiaları, yeni gelişmelerle tekrar alevlendi. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, bazı bakanların görevden alınabileceği ve yeni isimlerle kabinenin yeniden şekillendirilebileceği konuşuluyor.
Bu üç ismin, hükümet politikalarına kamuoyunda yeterli desteği sunamadığı ve bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirildiği ifade ediliyor.
Kulislerde, kabineye yeni dahil olabilecek isimler de şimdiden tartışılmaya başlandı. İddialara göre şu isimler öne çıkıyor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni dönemde kabinede daha etkili, sahaya hâkim ve kamuoyunu ikna edebilecek isimlere yönelmek istediği ifade ediliyor. Kabine değişikliğiyle birlikte, hem iç politikada hem de dış politikada yeni bir açılımın hedeflendiği değerlendirmesi yapılıyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, siyasi kulislerde hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor - Son Dakika
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