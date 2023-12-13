Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Merkezi'nde dün yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu öğrenildi.
Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için destek verebileceklerini belirten Erbakan'ın AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne büyükşehirlerden birinde destek vermesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği aktarıldı.
Erbakan'ın AK Parti'den oy potansiyellerinin yüksek olduğu Bursa ve Malatya gibi illeri işaret ettiği kulislere düşen bilgiler arasında.
Erdoğan ile Erbakan'ın konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yeni görüşmeler yapabileceği de ifade ediliyor.
Son Dakika › Politika › Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu - Son Dakika