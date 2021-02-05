Bozdağ: Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarında iyi niyetli olunması gerektiğini belirterek, "Uzlaşma olabileceğini düşünüyorum. Zor ama başarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır ama ben istiyorum ki bu şeref bize ait olsun" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yavuz Atar ve Mehmet Uçum ile birlikte Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı web panele katıldı. Vakfın sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılan oturumda konuşan Bozdağ, yeni anayasanın Türkiye'nin değişmez bir konusu olduğunu belirtti. Bozdağ, "Mevcut anayasa 9 kere, 184 noktasında değişiklik yapılmasına rağmen demokratik bir anayasa olmamıştır. Ne kadar değişiklik yaparsak yapalım 1982 anayasasını demokratik bir anayasaya dönüştürmemiz çok zor" dedi.

Türkiye'nin 60 yıldır darbe anayasasıyla yönetilmesinden utandığını belirten Bozdağ, "Yeni anayasa yapılmamışsa bunun en büyük vebali milletvekillerine, siyasi partilere aittir. Hem siyasileri bu vebalden kurtarmak için, hem demokratik, sivil bir anayasa kavuşması için bir başlangıç olarak görüyorum. Ama dünün alışkanlıklarıyla devam edersek netice alamayız" diye konuştu.Anayasa çalışmalarında iyi niyetli olunması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Uzlaşma olabileceğini düşünüyorum. Zor ama başarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır ama ben istiyorum ki bu şeref bize ait olsun. Bizim neslimize ait olsun" ifadesini kullandı.'ANAYASANIN TARİHİ 2023 OLURSA ÇOK ANLAMLI OLUR'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Atar ise sıfırdan anayasa yapmanın toplum açısından da o anayasaya meşruiyetini güçlendireceğini belirtti. Bazı çevrelerin yeni anayasanın yapılamayacağını söylediğini belirten Atar, "Ben bu görüşe katılmıyorum. Anayasanın 50 maddesi değişiyorsa hepsi değişebilir. Dolayısıyla tarihi de değiştirilmelidir. 2023 olursa çok daha anlamlı olur" dedi.Yeni anayasa için 2011 ve 2013'tekine benzer bir uzlaşma komisyonu oluşturulabileceğini kaydeden Atar, "2013 komisyonun düştüğü hataya düşülmemelidir. 4 siyasi partiden geçebilmesi için oy birliği kriteri vardı. Bu şekilde anayasa yapılması mümkün değil. Oy birliğiyle yeni anayasa yapılması hiçbir demokraside yok. Kabul yeter sayısı makul olmalı. Maddeler üzerinde uzlaşı için daha uygun bir yöntem belirlenmeli" diye konuştu.'YENİ ANAYASA 3 TEMEL SACAYAĞI ÜZERİNDEN TARTIŞILACAK'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum da, geçmişte olduğundan farklı olarak anayasa yapım sürecinin halkla başlayıp halkla bitmesi gerektiğini anlattı. Halkın anayasa konusunda çok yoğun birikimlerinin olduğunu belirten Uçum, şöyle konuştu:

"Yeni anayasa 3 temel sacayağı üzerinden tartışılacak anayasadır. Cumhuriyet, üniter yapı ve demokrasi. Bu üçlüyü güçlendirecek esaslar üzerinden yürütülecek tartışma Türkiye için faydalı olacaktır."