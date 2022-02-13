BTP lideri Hüseyin Baş sahnede şarkı söyleyerek partililerini coşturdu - Son Dakika

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şölenine katıldı. Bir anda sahneye fırlayarak "Çıkarın telefonları" diyen Baş, sahnede şarkı söyleyerek herkesi coşturdu.

DUMAN ŞARKISI SÖYLEDİ

Duman grubundan "Senden Daha Güzel" şarkısını söyleyen Hüseyin Baş'ın o görüntüleri, BTP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız 'Çıkarın Telefonları' deyince biz" notuyla paylaşıldı.