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BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu - Son Dakika
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BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kadıköy adayı gazeteci Nurcan Sabur oldu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan Adayımız olmuştur" dedi.

BTP\'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu
16.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:37
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 81 il ve 922 ilçede seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıkladı. Kimi seçim bölgelerinde adayları daha önceden belirlenen BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı da belli da oldu.

BTP'NİN KADIKÖY ADAYI NURCAN SABUR OLDU

Hüseyin Baş, X hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Nurcan Sabur'un BTP'den Kadıköy adayı olduğunu duyurdu. BTP Lideri Hüseyin Baş, Sabur'un adaylığını, "Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Kadıköyümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim." notuyla paylaştı.

Baş'ın mesajının ardından bir paylaşım yapan Sabur, "Sevgili Başkanım Hüseyin Baş, bu kutsal görevi bana layık gördüğünüz için size minnettarım... Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy'e Gazi Mustafa Kemal'i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım... Allah tüm Bağımsız Türkiye BTP sevdalılarını utandırmasın..." dedi.

BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu
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