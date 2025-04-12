Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var - Son Dakika
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Politika

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 39,5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor. AK Parti yüzde 21,4, CHP yüzde 17 oranında destek alırken, diğer partilerin oranları yüzde 3,5'in altında kaldı. Sonuçlar, seçmenlerin mevcut partilere güveninde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.

12.04.2025 09:48
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Asal Araştırma, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayımladı. Anket, seçmenin mevcut siyasi partilere yönelik güveninde ciddi bir sorgulama yaşandığını ortaya koydu.

"HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ" DİYENLER BİRİNCİ SIRADA

Ankete katılanların yüzde 39,5'i, "Hiçbir parti çözemez" diyerek siyasi partilere karşı büyük bir güvensizlik duyduklarını ifade etti. Bu oran, toplumun önemli bir kısmının mevcut siyaset yapıcılarıyla sorunların çözülemeyeceğine inandığını gösteriyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA 4 PUAN VAR

İktidar partisi AK Parti, yüzde 21.4 oranıyla en çok tercih edilen parti olurken, onu yüzde 17.0 ile ana muhalefet partisi CHP takip etti. Bu iki partinin toplamı yüzde 40'ı geçse de, "hiçbiri" yanıtı bu iki partinin toplamına yakın seviyede.

Diğer partilerin aldığı oranlar ise şöyle:

YÜZDE 8'LİK KESİM GÖRÜŞ BELİRTMEDİ

Ankete katılanların yüzde 8.4'ü ise bu soruya net bir yanıt veremeyerek "Fikrim yok/ Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

İşte yapılan anketin grafiği;

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
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Son Dakika Politika Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Karahan:
    Bu anket doğru 15 22 Yanıtla
  • k K:
    21 senedir sorunlari 3 e katlayan saray saltanati ankete sorunlari cõzecek . siralamasinda 1.bu anket icin sarayda ne aldiniz vatan dûsmanlari. halki geri zekalimi sandiniz siz. 17 9 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Ün var, şeker var, yağ var helva yapsana türküsü aklıma geldi. MADEM CEHAPE NIN OYU DÜŞÜK SEÇIM YAPSANA, SECIM YAPSANA 10 5 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Bu anketi yapan firmanın ne olduğu belli de bu haberi yayınlatan editör acaba 100 yaşında mı. Çok geçmişte yaşıyor. Bu algı oyunları ile kimse kandırılamaz artık. Bir MHP'li olarak gerçeği açıkça görüyorum ve azıcık aklı olan herkes görüyor. CHP açık ara 1.parti.(bir MHP'li olarak Genel merkezin mevcut bu garip kadro ile yönetilmemesini ve 1.parti çıkmasını isterdim tabii ki). 8 4 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Millet Akpartinin ekonomik başarızlığı ile Sözde Umut olacak Ana muhalefetin Hoyratlığı arasında bir umut göremiyor. Mevcut siyasi partilerin hiç birinde umut görülemiyor. Kendi adamını yargılamayan iktidarla, Kendi Hırsızına sahip çıkan ana muhalefeti Türk milleti umut görmemiş. Gayet mantıklı. 8 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    kalan 55 il e sorun bakalım sonuç ne olacak 9 2 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    İmamoğlu gelmeli 1 1 Yanıtla
  • Erbil Esenli:
    Gerçekten doğru hiç birine güven kalmadı 600de gitsin yerine insana cana halkina ülkesinin taşına topragina gerçekten değer veren se ven yoneticiler gelmeli şuan ne sağlıktan ne ekonomiden ne adaletten ne aile ahlakindan ne dinyanetten ne eğitimden memnun değil insanlar mutsuz umutsuz yarınlara ümitli bakan yok 0 0 Yanıtla
  • 20089700:
    yeni temiz isbilen durust insanlar lazim mevcut olan partiler disinda 0 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bu anket neye göre doğru kime göre doğru su an tüm Türkiye de chp 1 inci akp 2 inci refah 3 üncü MHP 4 üncü dm parti 5 inci zafer partisi 6 sirada 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var - Son Dakika
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