TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ve ardından grup toplantılarında, DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmasının ardından bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.
Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında da ''İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması'' için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.
Son Dakika › Politika › Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (31)