Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler - Son Dakika
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Politika

Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İmralı ziyareti için izin çıktı. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin önümüzdeki hafta İmralı'ya gideceği belirtildi.

20.12.2024 18:53  Güncelleme: 19:17
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TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ve ardından grup toplantılarında, DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmasının ardından bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULMUŞTU

Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında da ''İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması'' için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.

Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler

Sırrı Süreyya Önder, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, İmralı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Faruk İnan:
    Arkadaşlar bence bu kadar abartmaya gerek yok evet o kadar şehit oldu bu konuda herkes ne derse haklı. Ama Özgür Özelin dediği gibi " Hem Türk hemde Kürt annelerinin göz yaşlarının dinmesi için önemli bir adım olacak. Belki bu adım ülkemiz için daha hayırlı bir hâl olur... 481 53 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Şu Klavye kahramanları Sesinizi Kesin Artık Olurmu... Daha Fazla Ahlaksız olmayın 340 32 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Heyet başkanı Devlet Bahçeli olsun.. Yakışır Türkmen!! beyine... 166 33 Yanıtla
  • Gökhan:
    Ne güzel memleket. Suçluya ada tahsis ettik. El bebek gül bebek bakiyoruz. Çay var mi cay... 127 22 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Bohcaliyi.gonderin o cok hevesli 76 37 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Chp demlendi diyolar, akp nin yaptigina bak ?? 87 13 Yanıtla
  • Ender seker:
    bahçeli'yi de götürsünler 77 16 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    yollamayın yeni örgüt peydahlayacak demedi demeyin 47 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bahçeli reis e dua edin güzellik yaptı valla 21 30 Yanıtla
  • Cuma Çayli:
    Ne güzel İstanbul??? 15 5 Yanıtla
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