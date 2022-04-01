Bu kafede engel yok sevgi var - Son Dakika
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Bu kafede engel yok sevgi var

01.04.2022 17:16
Bu kafede engel yok sevgi var

Çorum Belediyesi tarafından özel bireylerin istihdamını sağlayacak ve engellilik alanında farkındalık oluşturacak "Engelsiz Kafe" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından özel bireylerin istihdamını sağlayacak ve engellilik alanında farkındalık oluşturacak "Engelsiz Kafe" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda hizmet verecek olan kafe 315 metrekare alandan oluşurken çalışan personel özel bireylerden oluştu. Engelliler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü kafede ayrıca Eğitim Merkezleri'nde özel bireyler tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tesisin gönlünde engel olmayan, yüreğinde engel olmayan tüm özel bireylere hediye olması amacıyla özenerek yaptıkları bir mekan olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak ilki Millet Bahçesi'nde olmak üzere 4 tane sosyal tesis yaptıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Özel kardeşlerimize yaptığımız sosyal tesisin diğerlerinden güzel ve daha kullanışlı olmasını istedik. 31 Mart 2019'dan önce nasıl bir engelsiz kafe hayal etmişsek hayalimizi aynen daha güzeliyle gerçekleştiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Engelsiz kafe 315 metrekare alandan oluşuyor. Bütün engelli gruplar düşünülerek tasarlandı. Bu özel kardeşlerimiz için her türlü tedbir alındı. Burada özel bireylerimizin istihdamına da katkı verdik. Kimi sürekli çalışmak üzere kimisi part time olmak üzere kardeşlerimize burada iş vererek istihdamlarını sağladık. Hayalimiz olanları bizlere nasip eden Allah'a hamd olsun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kafenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Vali Yardımcısı Murat Erdinç, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Bu kafede engel yok sevgi var
Bu kafede engel yok sevgi var
Bu kafede engel yok sevgi var
Bu kafede engel yok sevgi var

YORUMLAR
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Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bu kafede engel yok sevgi var - Son Dakika


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