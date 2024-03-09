Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti\'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz

Dört dönem AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı olmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili isim vermeden daha önce eleştirilerde bulunan Erdoğan, bugünkü Şanlıurfa mitinginde de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İsim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne ve Kasım Gülpınar'a göndermede bulunan Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin" ifadelerini kullandı.
Alanda 70 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlara ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Meydanlarda çok söz verdiler, hiçbirini yerine getirmediler. Siyasette aslolan sözünü yerine getirmektir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.
Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.
Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe- Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kiralanan iş makinelerinin kente ulaşmasının ardından Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin çalışmalara başlanacağını açıkladı. Yavaş, Dikmen Vadisi'nde evleri yıkılmış hak sahiplerinin uzun süredir bekleyişlerinin sona ereceğini belirtti. Ayrıca, Kızılay-Dikmen metro hattı projesinin tamamlandığını ve yapım ihalesinin yakında gerçekleştirileceğini söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacaklarını ifade etti. Taşkın, depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin gölgemizde yürüyüp seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyeceklerini söyledi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya son 21 yılda yapılan kamu yatırımlarını da anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'de yapılan proje tanıtım toplantısında konuşarak, seçimlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Uraloğlu, AK Parti'nin Çanakkale'deki hizmetlerini anlattı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeleri açıkladı.
Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını eleştirerek, katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini belirtti. Hekimler, ilaç firmalarını boykot çağrısında bulunarak, halktan da destek istedi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
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