Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz

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Şanlıurfa'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ni kastederek "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin" dedi.

09.03.2024 16:04  Güncelleme: 16:18
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Dört dönem AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı olmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili isim vermeden daha önce eleştirilerde bulunan Erdoğan, bugünkü Şanlıurfa mitinginde de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SIRF BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN..."

İsim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne ve Kasım Gülpınar'a göndermede bulunan Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

ALANDAKİ KİŞİ SAYISI 70 BİN

Alanda 70 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlara ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Meydanlarda çok söz verdiler, hiçbirini yerine getirmediler. Siyasette aslolan sözünü yerine getirmektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

"PROJEDE BİZİMLE YARIŞACAK RAKİP TANIMIYORUZ"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

7 NİSAN'DAKİ DERBİYE DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe- Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti\'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz

Fatih Erdoğan, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa POLAT: Bence siz ve Özgür Özel konuşmasın. Çünkü ikinizde mevcut adaylara; konuşmalarınızla zarar veriyorsunuz. Hani hep diyorsunuz ya “Söz Milletin” bırakın eğriye doğruya millet karar versin. O ferasette asil Türk milletinde vardır.. 106 2 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Euro 35 asti Altin 2500 yaklasti evlenemiyoruz gecim sikintisi.siz koltuk kavgasina girmissiniz 74 8 Yanıtla
  • Cihan Ozinan: Yok ya onlar sana kanalizemi olacak 40 3 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Euro 35 ašti altinin girami 2500 yaklasti para yok evlenemiyoruz gecim zorlasmis .binlarin derdi secimi kazanmak 34 3 Yanıtla
  • Ziya Öner: Size çelmeyi seyyanen vermediğiniz emekli takacak az kaldı 31 MARTA... 13 0 Yanıtla
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