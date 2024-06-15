Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi - Son Dakika
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Politika

Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi

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Yayınladığı bayram tebriğinde siyasetteki normalleşme ikilimi üzerinden sert mesajlar veren Bahçeli, açıklamasının bir yerinde "Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin bu sözlerle kime mesaj verdiği ise akıllarda soru işareti...

15.06.2024 12:51
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Siyasette normalleşme adımları altında AK Parti ve CHP arasındaki yakınlaşma, MHP kanadı tarafından pek hoş karşılanmıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bayram mesajında da bunu aleni bir şekilde belli etti.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Normalleşme sürecinin sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığını vurgulayan Bahçeli'nin bayram tebriğinde bir de üstü kapalı mesajı vardı. Mesajının bir yerinde Bahçeli, "Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır" ifadelerine yer verdi.

AKILLARDA SORU İŞARETİ

Yoruma açık olan bu ifadelerle MHP lideri Bahçeli'nin kime mesaj gönderdiği ise akıllara soru işareti olarak kaldı.

GEREĞİNİ YAPARIZ ÇIKIŞI HALA AKILLARDA

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da kendilerini normalleşme adımlarına engel olarak görenlere resti çekerek "Normalleşmeye engel görülüyorsak gereğini yaparız" restini çekmişti. Bahçeli açıklamasında "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir" demişti.

Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi

Devlet Bahçeli, Sözler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selin Acargul: hep boş me ha pe 36 16 Yanıtla
  • Fırat: Ya Allah için bu bunağın memlekete tek bir faydası varmı yada olmuşmu bırakta bi nefes alalım barış olsun huzur olsun insanlar refah içinde olsun bırakın bu milletin yakasını 26 12 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz: Şey değil mi bu? Seçim barajını yüzde ondan yedibuçağa düşürüp hdpkk nın meclise girmesini sağlayan. 23 9 Yanıtla
    Murat Yılmaz: aslında dertleri o değildi. kendileri %7'nin altında kalacaktı o yüzden indirdiler. ama sonra 100'de 10 barajını geçtiler. dediğin gibi HDP ve iyi parti meclise girmiş oldu. adamların planları ters tepti 7 1 Yunus Gürbüz: ittifak ortağı akp sahip çıksaydı, deseydi her evden bir oy akp ye bir oy mhp ye! 0 0
  • Cem Kaya: Allahım konuyu biliyorsun 12 3 Yanıtla
  • Ümran Gündüz: konuştuğu Türkçe dışında hiçbir güzel şeyi olmayan adama Devlet Bahçeli denir :)) 11 4 Yanıtla
  • Faruk Çetin: Başkalarının nefes borusu ile ilgili takıntıları ne acaba? Siyasi nefes borusu nedir ya? Battıkça batıyor. 9 4 Yanıtla
  • Ali null: Ben bunu bilir bunu yazarım bahçeli vatanını yamuk olmayan milletini seven insan CHP lideri sözüm size değil Adam gibi adam 8 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Siyasette yakınlaşma bana göre yalancı bahar.akp ve mhp bir birinden asla uzaklaşmamalı. 3 3 Yanıtla
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