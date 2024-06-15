Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi

Politika

Siyasette normalleşme adımları altında AK Parti ve CHP arasındaki yakınlaşma, MHP kanadı tarafından pek hoş karşılanmıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bayram mesajında da bunu aleni bir şekilde belli etti.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Normalleşme sürecinin sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığını vurgulayan Bahçeli'nin bayram tebriğinde bir de üstü kapalı mesajı vardı. Mesajının bir yerinde Bahçeli, "Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır" ifadelerine yer verdi.

AKILLARDA SORU İŞARETİ

Yoruma açık olan bu ifadelerle MHP lideri Bahçeli'nin kime mesaj gönderdiği ise akıllara soru işareti olarak kaldı.

GEREĞİNİ YAPARIZ ÇIKIŞI HALA AKILLARDA

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da kendilerini normalleşme adımlarına engel olarak görenlere resti çekerek "Normalleşmeye engel görülüyorsak gereğini yaparız" restini çekmişti. Bahçeli açıklamasında "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir" demişti.