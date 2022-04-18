Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin - Son Dakika
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Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin

18.04.2022 18:24
Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin

Sivri çıkışlarıyla bilinen eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Partili isimleri, ekonomiyle ilgili yaptıkları yorumları üzerinden eleştirdi. Arınç'ın bu sözlerini yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "AK Parti'de de konuşan vicdanlı sesler çıkıyor. Artık eleştiriler iktidar partisinin ve küçük ortağının içinden de geliyor. Bari kendi içinizden çıkan vicdanlı insanların sözlerine kulak verin, itibar edin. Yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.

"AK PARTİ İÇİNDEN VİCDANLI SESLER ÇIKIYOR"

Sivri çıkışlarıyla bilinen eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın AK Partili isimleri eleştirdiği sözleri yorumlayan Salıcı, "Eleştiriler bir tek muhalefetten değil. İktidar ve iktidar ortağının içinden de dillendirilmeye başlandı. Ülkede yönetim krizi arttıkça kriz içinden çıkılmaz hal aldıkça, AK Parti'de de konuşan vicdanlı sesler çıkıyor. Artık eleştiriler iktidar partisinin ve küçük ortağının içinden de geliyor." diye konuştu.

"BU SÖZLERE KULAK VERİN"

Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerini de değerlendiren Salıcı, "Kurucusu olduğu AK Parti iktidarında, Bakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Arınç; şimdi 'Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor, bu zayıflamayı durdurmak lazım' ifadelerini kullandı. Hatta eleştirilerini artırarak yoksulluk ile küçümseyici açıklamalar yapan AK Partilileri de topa tuttu. Bari kendi içinizden çıkan vicdanlı insanların sözlerine kulak verin, itibar edin. Yanlıştan bir an önce dönün. Bu siyasetçileri ihraç ederek ya da siyaseten linç ederek ortaya çıkan sonuçtan kurtulma şansınız yok." dedi.

Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin
YORUMLAR
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Son Dakika Politika Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin - Son Dakika
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