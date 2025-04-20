Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği ''Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin'' sözlerine tepki gösterdi. Arınç, ''Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım'' ifadelerini kullandı.

20.04.2025 22:12  Güncelleme: 22:44
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Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği sözlere tepki göstererek; "Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de konuşan Arınç, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"YAŞINI BAŞINI ALMIŞ ADAM, YAKIŞTIRAMADIM"

Hasan İmamoğlu'nun sarf ettiği "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" sözlerine ilişkin Arınç, "Sayın İmamoğlu'nun babasının bedduasını duyunca kulaklarıma inanamadım. Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım" dedi.

Bülent Arınç\'tan Ekrem İmamoğlu\'nun babasının \'bedduasına\' sert tepki
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Ekrem İmamoğlu, Bülent Arınç, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Abuzer Kadayıf:
    Beddua döner dolaşır sahibini bulurmuş 162 123 Yanıtla
  • Hakan1421:
    karşılıksız beddua sahibini bukurnis 146 113 Yanıtla
  • Elisa21:
    KÖPEĞİN DUA SI KABUL OLSA GÖKTEN KEMİK YAĞAR 103 141 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    az bile demiş 139 74 Yanıtla
    Metin Celik:
    Hırsızların destekçileri, utanmazlar. 17 10
  • Resul Bey:
    köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. 88 113 Yanıtla
  • 19191923:
    Sebepsiz yere canını yaktığınız insanlar var bu ülkede 144 42 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    niye endişelendiniz sayın eski meclis başkanı ? 148 37 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    çok sert tepki deyince bende ana avrat sövdü sandım sizin yapacağınız habere sokayım 148 22 Yanıtla
  • bedir arslan:
    sen yaşını başını almadınmı ne dediğini bilmeden konuşuyorsun 106 31 Yanıtla
  • kaann3452:
    yarası olan gocunur dahada beteri olsun adam keyfince haksızca insanlara zulmedip hapse atıyor sıkıysa doğruyu savunsanıza kendileri o kadar adaletsiz yolsuzluk yaparken ne yaptılar ve hala ne yapıyorlar kendi belediyeleri her pisliği yaparken neden gözleri kör kulakları sağır adalet ahlak vicdan çıkarı için her pisliği yapıyorsunuz 86 40 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Sen hükümetteyken neler yaptın. Sana birini söyleyim mi kripto odasını sen açtın fetöcüler. SENDE FETÖCÜSÜN 55 8 Yanıtla
  • Aa:
    yaşını başını almış adamlar öğrencilerle uğraşırken iyi ama 57 5 Yanıtla
  • Erol Kırmızı:
    Melih Gökçekin açıklarını söylemeyenlerinde aynı bedduadan payını alsın. 51 6 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    ANKARAYI parsel parsel sattılar deyip gerekli açıklamaları evrakları açıklayacam deyip sonra ; .Oğlu vekil olunca sus pus olan kimdi acaba , ve bu cümleleri kuran yaşını başını almış biri değil miydi bilemedim .... 50 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    adalet iktidarın elindeki kılıçtır. iktidar değiştiğinde aynı kılıç zamanında adaletsiz davrananlarıda keser. o zaman kimse bu ülkede adalet yok demesin 35 3 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    İşte imamgızı böyle bir at hırsızından doğmuş, başka bir şey söylemeye gerek var mı? 11 19 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    hırsızın arkasında durmak? bunu sadece Türkiye'de görürsün başka ülkede göremedim... 20 5 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb, mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb, seyeslâ nâren zâte leheb ....gibi olmuş o nasıl bir bedduadir. 20 4 Yanıtla
  • n5685244:
    yeter sende emekliye ayrıl başkaları gelsin 20 3 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Bi karışmadığınız ğnsanların duası kalmıştı merak etmeyin Allah hangi duayı kabul edecek etmeyecek size bize sormaz ... 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Çelik:
    Sen demedinmi “ ankarayı parsel parsel satı” diye biraz yaşının adamı olda söylediğin itirafın peşine düş bülent bey adam az bile beddua etmiş 15 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    eğer haksızlık yapılıyorsa beddua tutar. yoksa korkunuz ne 11 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hele bir devir değişsin o adamın ettiği duaya sukredeceksiniz. Bu yaptığınız şeylerin bedelini hayal etseniz vucut kimyaniz bozulur .Düşde gör .Rüzgar esen yunan bicecek 8 3 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    ZAMAN HER ŞEYİN İLAÇIDIR... 9 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    Sen bir defolup gitsen belki siyaset azıcık temizlenir Arınç seni bilen biliyor 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yakınen tanıdığım biri vardı hala hayatta işgüzarlık için ona buna beddua ederdi sağlığı bozuldu şimdi sokağa çıkamıyor 0 0 Yanıtla
  • Al:
    .......bu güruhun nalları diktiği günü gormeyi nasip etsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki - Son Dakika
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