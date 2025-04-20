Bülent Arınç\'tan Ekrem İmamoğlu\'nun babasının \'bedduasına\' sert tepki

kaann3452:

yarası olan gocunur dahada beteri olsun adam keyfince haksızca insanlara zulmedip hapse atıyor sıkıysa doğruyu savunsanıza kendileri o kadar adaletsiz yolsuzluk yaparken ne yaptılar ve hala ne yapıyorlar kendi belediyeleri her pisliği yaparken neden gözleri kör kulakları sağır adalet ahlak vicdan çıkarı için her pisliği yapıyorsunuz