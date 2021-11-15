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Bulgaristan halkı seçimlere yine kayıtsız kaldı - Son Dakika

Bulgaristan halkı seçimlere yine kayıtsız kaldı

15.11.2021 11:26
Bulgaristan halkı seçimlere yine kayıtsız kaldı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Veli Öztürk, pazar günü Bulgaristan'da yapılan seçimlere Bulgaristan'daki hem Türk, hem de Bulgar halkının kayıtsız kaldığını söyledi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Veli Öztürk, pazar günü Bulgaristan'da yapılan seçimlere Bulgaristan'daki hem Türk, hem de Bulgar halkının kayıtsız kaldığını söyledi. Kesin olmamakla birlikte Türkiye'den 93 binin üzerinde oy çıktığını belirten Öztürk, bu oyların 25 bininin Bursa'da kullanıldığını belirtti.

Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri sona erdi. seçim 2. tura kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50 +1 oya ulaşamaması nedeniyle ülkenin cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,1'ini alarak 21 Kasım'da yapılacak ikinci tura yükseldi. Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi (GERB) desteklediği Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov, oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci turda Radev'in rakibi oldu.

Seçimde Türk ve Müslümanların tek adayı olan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 9,8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı. Seçimde sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5,06'da kaldı. Yine kesin olmayan bilgilere göre, ülkenin 47. Dönem Parlamentosu için yapılan erken genel seçimlerde 6 siyasi parti, parlamentoya giriş için gerekli yüzde 4 barajını aşabildi.

Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, Parlamento seçiminde katılım yüzde 38,9 oldu. Eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisi, oyların yüzde 24,8'ini alarak mecliste en büyük gruba sahip olacak.

Eylülün sonunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, seçimde güçlü destek alarak, oyların yüzde 24,1'i ile parlamentonun ikinci büyük partisi oldu.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Parti'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu seçimde de aldığı istikrarlı desteğini sürdürerek, oyların yüzde 10,7'si ile parlamentoda temsil bulan 4'üncü büyük parti oldu.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan bir önceki erken genel seçimlerde birinci en büyük parti olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ise yeterince destek bulamadı ve bu seçimde oyların sadece yüzde 9,9'unu alabildi.

Sağ görüşlü kent soylu siyaseti temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,8'lik oy oranı ile 6. sırada yer aldı.

Yaklaşık 25 bin oy Bursa'dan

Türkiye genelinde kullanılan yaklaşık 93 bin oyun 25 bininin Bursa'dan kullanıldığını belirten Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Veli Öztürk, pazar günkü seçimlere Bulgaristan'da ikamet eden Türk ve Bulgar halklarının yeterli ilgiyi göstermediğini söyledi. Bir önceki seçime göre milletvekili sayısında bir artış olabileceğini ifade eden Öztürk, "Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa'da kullanılan 25 bin oyun yüzde 99'u Türk Cumhurbaşkanı adayına gitti. Daha önce sandıklar da sınırlama olduğu için insanlar 5 saat sırada bekleyip oylarını kullanmadan geri dönüyorlardı. 35 sandık 126'ya yükseldi. Bal-Göç olarak bizler çalıştık. Mütevazi olmaya gerek yok. Yöre dernekleriyle komisyon kurduk. Görev dağılımı yaptık. Herkes canla başla çalıştı. Daha önceden Bulgaristan çok zorluk çıkarıyordu. Sandık önünde başka sandıkta oy kullanmayacağına dair kendi el yazınla imzalı beyanname yazmaya mecbur ediyorlardı. Bu seçimlerde kimlik gösterip imza atarak oylar kullanıldı. Bekleme süresi kısaldı dolayısıyla oy sayısı arttı. İnsanlarımız fedakar davrandı. Son seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 5. sıradaydı şuan kesin olmamakla beraber 4. sıraya çıktı. Bursa'da nisanda 5 bin, temmuzda 7 bin kişi oy kullanmıştı. Pazar günkü seçimlerde 25 bin kişi Bursa'da oy kullandı. Bizim tahminimizden bile fazla oldu. Bulgaristan genelinde ise seçime ilgi az oldu. İnsanların umursamazlığı söz konusu. Hem Türk, hem de Bulgar tarafından seçimlere katılım zayıf kaldı. İnsanlar sandıklara pek gitmedi" dedi. - BURSA

Bulgaristan halkı seçimlere yine kayıtsız kaldı

Bulgaristan, Bursa, Türk, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan halkı seçimlere yine kayıtsız kaldı - Son Dakika


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