Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı - Son Dakika
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Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı

05.06.2022 23:47
Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi. Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ulusa Sesleniş konuşması yapacak

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Lavrov'un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti. Vucic'in yarın akşam TSİ 20.30'da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi. Sırp tarafının iptal edildiğini duyurduğu ziyaret ile ilgili Moskova'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz ay Rusya'nın Sırbistan'a doğal gaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşırken, birçok ülkeye Rus doğal gazını ruble olarak ödemeyi reddettikleri için gaz akışı kesildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı - Son Dakika

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