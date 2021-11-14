Üye Girişi
Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım - Son Dakika

Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım

14.11.2021 13:46

- Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım Bursa'da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti Bulgaristan'da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti.

- Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım

Bursa'da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti

BURSA - Bulgaristan'da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Türkiye'de birçok şehirde olduğu gibi Bursa'da da sandıklar kurulurken, oy kullanmak isteyen soydaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bulgaristan ve dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez sandık başına gitti. Türkiye'de 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makina ile dijital oy kullanılıyor. Merkez Seçim Komisyonu Bulgaristan'da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sebebiyle katılımın Türkiye'den daha yoğun olması bekleniyor. Sandıklar tüm Türkiye'de 20.00 itibariyle kapanacak.

Bursa'da bulunan Bulgaristan Konsolosluğu'nda oy kullanmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa'da yaşayan 30 bin soydaş için farklı okullara ve alanlara 30 sandık kuruldu. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Veli Öztürk, "Beklediğimiz gibi yoğun geçiyor. Daha önceden nisan ayındaki 35 sandıkla sınırlandırılmış olmasının caydırıcılığı kalkmış görünüyor. Ayrıca temmuz ayında da pandemi biraz daha etkinli ve insanların tatilleri söz konusuydu. Daha katılım azdı diyebilirim. Bu seferki katılım patlamasının sebepleri var, birincisi sandık sayısının kaldırılması, ikincisi Türk Cumhurbaşkanı adayının söz konusu olması ilgiyi arttırdı. Bizim arzu ettiğimiz şekilde bütün sandıklarda yoğunluk şu an mevcut" dedi.

"Bütün şubelerimiz ve yöre dernekleri ile komisyon kurduk. Gece gündüz insanları sandığa teşvik ettik. Hayırsever iş adamlarının da katkıları var. Bunlara bilhassa teşekkür etmek isterim" diyen Öztürk, "Bursa'dan Bulgaristan'a 4 bin kişinin üzerinde seçmen gitti. Onlar orada oylarını kullanacaklar. Onların orada oy kullanmaları milletvekili seçimleri için biraz daha isabetli oluyor. Buradan gidenler bütün ülkeye dağılıyor. Orada kullananlar iller itibariyle biraz daha bizler için önemli. Bütün okullarda durum aynı hiçbir sıkıntımız yok. Biz daha önce Bursa Büyükşehir Belediyemizle görüştük, minibüsler ve otobüsleri yoğun bölgelere yönlendirdiler" diye konuştu.

Atılan bir oyun neden bu kadar önemli olduğunu da anlata Öztürk, "Bizim için bir oy neden çok önemli, bu yoğunluk Sofya'ya yansıdığı zaman bizim insanlarımızın Sofya'daki gücü artmış olacak. Dolayısıyla geçmişten olan haklarımızı almamıza büyük fayda sağlayacak. Bizlere özel Avrupa ülkeleri dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına lehte ayrıcalık kararları alabiliyorlardı. Şimdi bu önlemmiş olacak. Orada temsiliyet gücümüz artınca bizim insanımızda o haklarını talep edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım
Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım
Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım
Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım

Bulgaristan, Parlamento, Sandık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım - Son Dakika


Son Dakika

Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti 13:48 Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı 12:53 Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz
Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi 12:22 Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi 11:06 Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü 10:59 Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor 10:25 A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
"TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz         
13:49
Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak         
13:38
Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor         
12:47
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek         
11:05
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 13:55:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan seçimlerine Bursa'dan yoğun katılım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement