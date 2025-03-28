973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi - Son Dakika
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Politika

973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

Alinur Aktaş döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 18 Mart 2024'de seçim yasakları nedeniyle iptal edilen iftar yemeğinin faturasının belediyeye kesildiği ve ödemenin belediye kasasından yapıldığı ortaya çıktı.

28.03.2025 09:44
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalara yol açan bir fatura gündeme geldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Alinur Aktaş döneminde (18 Mart 2024) seçim yasakları nedeniyle iptal edilen iftar yemeğinin bedelinin belediye tarafından ödendiğini iddia etti.

973 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILMIŞ

Türkoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel seçimlerden 13 gün önce, Osmangazi İlçe Teşkilatı için iftar yemeği vermek istediğini ancak Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine organizasyonun iptal edildiğini belirtti. Ancak iptal kararına rağmen, belediyenin "Yemek ve ikram bedeli" adı altında 973 bin liralık bir fatura aldığını ve ödemenin belediye kasasından yapıldığını savunan Türkoğlu, konuyla ilgili inceleme başlatılması gerektiğini ifade etti.

973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu

"BÖYLE BİR SKANDAL HİÇ GÖRÜLMEDİ"

"Bu hayali bir iftardır, böyle bir skandal hiç görülmedi' diyen Türkoğlu "Bursa Büyükşehir Belediyesinde tam anlamıyla skandal var. 18 Mart 2024 tarihli 973 bin liralık bir fatura alınıyor. Bu fatura Alinur Aktaş'ın başkan olduğu Bursa Büyükşehir döneminde Osmangazi ilçesinde AKP teşkilatlarıyla yapılan iftar yemeğinin bedeli. Ancak Seçim Kuruluna itiraz edildiği için iftar gerçekleşmiyor. Buna rağmen iftarın 973 bin liralık hayali faturası var. Bu para da malum yerlere, teşkilatların seçim masraflarını karşılamaya gidiyor. Hayali iftar olur mu Allah aşkına" ifadelerine yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Politika, 18 Mart, Güncel, İftar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • C. Mersin:
    Milleti soyan soyana. Hırsızlıkta Türkiye yi yönetenler 1 inci sırada 131 13 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    HADİ AK PARTİLİLER NERDESİNİZ KAFANIZI KUMA SOKMAYIN !!!! 97 21 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    BUNUN GİBİ ŞEYLERİ EYER CHP YAPSAYDI KİMBİLİR ŞİMDİ ŞAFAK BASKINIYLA ALIRLARDI AMA SOMUT OLMAYAN ŞEYLERLE BİŞEYLER YAPIP İÇERİ ATIYOLAR. BİR GÖN GELİCEK AKP YEDE SORUŞTURMA AÇILDIĞINDA BAKALIM ONLARIN NELERİ ORTAYA CIKICAK OZAMAN BU TROLLER NEREYE GİDİCEK DEMOKRASİ HUKUK KAKMAMIŞ MALESEF 86 17 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    çocukluktan kulakta kalma bir söz devlet malı demiz yemeyen keriz. ama yenen bizim paramızmış yani senin beni doğacak çocukların yedirmeyin geleceğinizi birkaç kişi rahat lüks içinde yaşasın diye. 102 1 Yanıtla
  • aragorn:
    BOZBEYYYYYY SİLİVRİ HASRETİ ÇEKİYOR BESBELLİİİ 20 79 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    RAMAZAN AYINDA BİLE DİN KİSVESİ ALTINDA İNSANLARI SOYAR İŞTE BU AKP 77 13 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hadi akpliler tık yok belgeli faturalı kanıt sana 59 12 Yanıtla
  • 367236:
    Yalnız şöyle bir şey var bildiğiniz gibi Adalet o tarafa uğramıyor bir şey olmaz 100 milyar da götürseler bir şey olmaz bak jeliboncunun oğlu milletvekili oldu 54 6 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Normal 32 6 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Eğer iftara a süre kala iptal edilmişse söke söke alırlar parayı 12 19 Yanıtla
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