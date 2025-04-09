Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmada Belediye Başkanı Burcu Köksal, söz hakkı almadan konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu.
Köksal, Ekici'nin çıkartılması için zabıta ekiplerine talimat verirken o anlarda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekici ise salondan çıkarken "Sen beni kovamazsın kendim çıkıyorum" karşılığını verdi.
Dünkü oturumda ise Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın. Kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" demişti.
Son Dakika › Politika › Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)