Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı

NECMETTİN HANCI:

bu belediye meclislerinde bu usluplar terbiye sınırını aştı artık, başkan kral değil , chp veya akparti farketmez seçilmiş olarak gelen kişinin salondan kovulması ne demek, Mansur yavaşta aynısını yaptı, tanju özcan da , hakarete varan tartışmalar oluşuyor ayıp ve bize yazık