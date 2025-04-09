Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı - Son Dakika
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Politika

Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi ''Daha önce uyarmıştım. Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı'' diyerek salondan kovdu. Ekici ise ''Sen beni kovamazsın, kendim çıkıyorum'' karşılığını verdi.

09.04.2025 17:34
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Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmada Belediye Başkanı Burcu Köksal, söz hakkı almadan konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu.

ZABITA EKİPLERİNE TALİMAT VERDİ

Köksal, Ekici'nin çıkartılması için zabıta ekiplerine talimat verirken o anlarda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekici ise salondan çıkarken "Sen beni kovamazsın kendim çıkıyorum" karşılığını verdi.

"KIRARIM O PARMAĞINI"

Dünkü oturumda ise Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın. Kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" demişti.

Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
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Son Dakika Politika Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • NECMETTİN HANCI:
    bu belediye meclislerinde bu usluplar terbiye sınırını aştı artık, başkan kral değil , chp veya akparti farketmez seçilmiş olarak gelen kişinin salondan kovulması ne demek, Mansur yavaşta aynısını yaptı, tanju özcan da , hakarete varan tartışmalar oluşuyor ayıp ve bize yazık 4 7 Yanıtla
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