Burcu Köksal, canlı yayında CHP\'nin altı okunu sayamadı

Politika

\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuk olduğu TV100 ekranlarında Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli" diyen Burcu Köksal, canlı yayında heyecanına yenik düşünce CHP'nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerini sayamadı.

Köksal'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bir CHP'li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak, hukuk, adalet hepimiz için."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulması üzerine konuşan Köksal, "Benim böyle bir iddiam yok" ifadelerine yer verdi.