Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı - Son Dakika
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Politika

Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmayarak dikkatleri üzerine çeken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuk olduğu canlı yayında CHP'nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerini sayamadı.

05.11.2024 10:14
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuk olduğu TV100 ekranlarında Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli" diyen Burcu Köksal, canlı yayında heyecanına yenik düşünce CHP'nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerini sayamadı.

Köksal'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bir CHP'li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak, hukuk, adalet hepimiz için."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulması üzerine konuşan Köksal, "Benim böyle bir iddiam yok" ifadelerine yer verdi.

Burcu Köksal, canlı yayında CHP\'nin altı okunu sayamadı

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Son Dakika Politika Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Johny Guitar:
    Chp ce chp seçmeni olmasa neye güleceğiz 88 36 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Teröre destek verenler vatandaşlıktan çıkarılıp aileside sınır dışı edilmelidir . Savaş zamanı Türklere sığınan mahluklar , işler yoluna girince ilk Türklere efelik yapıyor . Türkler artık hainlere hoşgörü göstermekten vazgeçmeli . 83 23 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Neymiş altı oku açıklayamamış habare bak habere insanlık hali o anda unutmuş olamazmı bence önemli şeyler açıklamış helal olsun doğru olanı yaptı biride Tanju başkan her ikisini'de tebrik ediyorum 64 31 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Mert buyur gel doğuda bu erkekliği yap 20 49 Yanıtla
  • Fatih .:
    Bu kadın alayınızdan milliyetçi. Ne dediyse o yolda yanardöner değil 40 17 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    neye hizmet ediyorlar anlamış değilim? 28 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ben artık amerikan siyasetiyle ilgileniyorum beni ilgilendirmiyor bunlar 28 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kadini CHP harcayacak yakında 21 15 Yanıtla
  • İdris Uzumcu:
    kıralsın Başkanım selamlar 20 15 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Büzüüğü 11 20 Yanıtla
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