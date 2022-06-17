Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçim mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak - Son Dakika
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Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçim mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak

17.06.2022 21:14
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçim mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru ilerlerken Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Başkan Aktaş, önümüzdeki seçimlerin daha kolay olacağını belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak." dedi.

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalındaki "Peki Sonra?" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Başkan Aktaş, 2023 seçimleriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEREDDÜDÜ YOK"

"2023 seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya yanıt veren Alinur Aktaş, şunları söyledi: "2023, Cumhuriyet'in 100. yılı. 2023, 21 yılını iktidarda doldurmuş bir siyasi partinin seçimi. 2001 senesinde dönemin başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'dı. Eğer bu ay 1,5 milyar dolar bize para gelmezse IMF'den işçi ve memur maaşlarını dağıtamayız dediğini bu millet biliyor. Ben kapı kapı gezip bu heyecanımızı ortaya koyacağımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir tereddüdü yok."

"ADAYIN KİM OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

"İki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Birisi 51 küsür diğeri 52 küsür. Bu seçimin çok daha rahat kazanılacağını düşünüyorum." diyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: Cumhurbaşkanımız ilk turda, çok daha rahat kazanacak. Aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın karşısında. Ben, vatandaşımızın, bir kuyumcu terazisi hassasiyetinde bunları ölçeceğine inanıyorum. Vatandaşımızın 21 yıllık süresinde yapılan her şeyi göz önünden geçirip o şekilde sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Adayın kim olacağı hiç önemli değil. Karşı taraf tartışıyor zaten. Bize düşen, anlatmak, ifade etmek, sabırla dinlemek. Israrla sahada olmak. Biz hep sahadayız."

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Alinur Aktaş, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

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