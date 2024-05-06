Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

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31 Mart yerel seçimlerinden şeffaflık taahhütnamesi imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem oldu. Atama haberi Başkan Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

06.05.2024 14:54  Güncelleme: 15:09
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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atama dikkat çekti. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

TEPKİ GELİNCE SİLMEK ZORUNDA KALDI

Furkan Bozbey, Instagram'dan kendisinin de bulunduğu BURKENT'in yeni yönetim kurulunu paylaşarak "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine 'BURKENT yönetim kurulu başkanı' titrini ekledi; fakat tepkilerden sonra bunu sildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

"YOK ASLINDA BİRBİRİNDEN FARKLARI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Al birini vur ötekine", "Allah akıl fikir versin", "Mevcut düzen değişsin istiyoruz ama yok gelende aynısını yapıyor", "Yok aslında birbirlerinden farkları" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı

ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAMIŞTI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı. Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Ateş: Zihniyet değişmedikçe Dizenler değişir dizilenler aynıdır. Gelen gideni aratır 4 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Al birini vur ötekine. Konu rant, eş dost akraba olunca o parti bu parti hiç farketmiyor, hepsi aynı. 2 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger: hak ediyor dahi olsa yapmaması gerekir 0 0 Yanıtla

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