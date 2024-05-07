CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yardımcı olarak akrabalarını seçti.
Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıktı. Skandal atamalarla ilgili Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Belediyesi şu ana kadar bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Politika › Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı - Son Dakika
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