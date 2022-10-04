Bursa politika haberleri... Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa politika haberleri... Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

04.10.2022 20:31
Bursa politika haberleri... Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Bursa haberi... DÜZCE Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜZCE Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Programda konuşma yapan Yıldırım, semptomlar göstermesi nedeniyle ardında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Düzce'den ayrıldı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu:  "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."


YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım DÜ akademik yıl açılış töreninde konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım DÜ akademik yıl açılış töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Düzce Üniversitesi, Binali Yıldırım, Koronavirüs, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa politika haberleri... Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa politika haberleri... Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement