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Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu

07.11.2021 15:31
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi 11. Olağan İl Kongresi öncesinde ilk il başkanı adayını açıkladı.

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi 11. Olağan İl Kongresi öncesinde ilk il başkanı adayını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut'un Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boş kalan İl Başkanlığı koltuğuna Ahmet Polat, aday gösterildi. BBP İl Binasında yapılan basın açıklamasına BBP MKYK üyesi Cafer Çongar, Danışma Kurulu üyesi Aytekin Kulmaç, Ocak İl Başkanı Serhat Şimşek, Sogev Vakfı Başkanı Orhan Demirok, Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı ve parti üyeleri katıldı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, il başkan adaylarını belirlediklerini açıklayarak, "Gerek Sivas'ımızda partililerimizle yapılan istişare sonucu, gerek merkez karar ve danışma kurulu üyelerimizle yapılan istişare sonucu, gerekse başkanlık divanı ile yapılan istişare sonucu Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici bey tarafından Sivas'ımızda partimizin 11. Olağan İl Kongresi öncesi İl Başkanı Adayımızı belirlemiş durumdayız. Kendisi 1989 ve 2004 yılları arasında 3 dönem Kangal Belediye başkanlığı yapmış. Şehit liderimiz, yol başçımız Muhsin başkanımızla birlikte Büyük Birlik Partisinin kurucular kurulunda görev yapmış, çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış değerli ağabeyimiz Ahmet Polat bey olmuştur. Bu manada bu hayırlı kararın hareketimize, partimize Sivas'ımıza Türkiye'mize ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Adaylığını açıkladı

BBP Sivas İl Başkanı Adayı Ahmet Polat, adaylığını resmen açıklayıp, "14 Kasım 2021 tarihinde yapılacak BBP 11. Olağan Genel Kurul'undan önce İl Başkanlığı adaylığına resmen siz dava arkadaşlarımız ve medya huzurunda açıklıyorum. Hem kendi şahsım ailem için hem camiamız için hem davamız için hem de Sivas'ımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit liderimiz birlikte beraber yol yürüdüğümüz her saniyesinden şeref ve onur duyduğumuz 'Sivas benim kara sevdam' dediği bu kadim Sultan Şehre, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu şehre ve dava arkadaşlarımıza hizmet etmek, partililerimizin vatandaşlarımızın hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmek bizim için onurdur şereftir" dedi. - SİVAS

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Birlik Partisi, Ahmet Polat, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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