Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor

Geniş Video İzle

Büyük Birlik Partisi heyeti, 21 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada ''Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır'' denildi.

20.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin devrilmesinin ardından taşlar yerine oturuyor. Türkiye'den üst düzey ziyaretlerin yapıldığı bölgeye son olarak Büyük Birlik Partisi'nden bir heyet gidecek.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENECEK

Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmalar yerinde değerlendirilecek. Konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin

EMİN SERİN KİMDİR?

20 Mart 1973 yılında Sivas'ta doğdu. 1995 yılında Kara Harp Okulu'nu bitiren Serin, TSK'da, Trabzon Maçka ve Şırnak'ta yaptığı görevlerin ardından 2001-2007 yılları arasında Gerede Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde 2005 yılı içinde de Bosna Hersek'teki EUFOR Uluslararası Karargahında Personel Şube Müdürü görevini ifa etti.

Büyük Birlik Partisi, Suriye\'ye heyet gönderiyor

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesko Aljovic:
    Senin ben heyetini yerim..Ulan sen heyet gönderirsen partide kimse kalmıyor zaten.. 10 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Boş adam 9 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    lan orda kimse yok salak bunlar ya Esenyurt'ta gitsenize yakinca 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlardan Kurtuluş Yok Türkiye bitti Suriye kaldı 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Bunlarda kendilerini nimetten sayıyor Sarayın sofrasındaki soytarılar .. 3 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    torpilci o işler torpille olmuyor birisi söylesin şuna 2 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    yalama 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.