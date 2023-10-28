Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur ittifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılım göstermedi.

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ

İsrail'in Gazze'ye bombardımanları 22 gündür devam ederken, Atatürk Havalimanı'nda on binlerce insan Büyük Filistin Mitingi'nde bir araya geldi. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığa hitap etti.

CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİ DE EŞLİK ETTİ

Sahnede Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

ERBAKAN KATILMADI

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise miting alanında yer almadı. YRP lideri Erbakan mitinge katılmama kararı aldı ve herhangi bir gerekçe de göstermedi.