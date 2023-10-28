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Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı - Son Dakika

Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:22

İstanbul'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda İsrail'in katliam yaptığı Gazze için Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur İttifakı liderlerinin katılım gösterdiği mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Cumhur ittifakı liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılım göstermedi.

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ

İsrail'in Gazze'ye bombardımanları 22 gündür devam ederken, Atatürk Havalimanı'nda on binlerce insan Büyük Filistin Mitingi'nde bir araya geldi. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığa hitap etti.

Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı

CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİ DE EŞLİK ETTİ

Sahnede Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı

ERBAKAN KATILMADI

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise miting alanında yer almadı. YRP lideri Erbakan mitinge katılmama kararı aldı ve herhangi bir gerekçe de göstermedi.

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Son Dakika Politika Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı - Son Dakika
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