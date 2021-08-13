Büyükşehirden sevindiren protokol - Son Dakika
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Büyükşehirden sevindiren protokol

13.08.2021 13:35
Büyükşehirden sevindiren protokol

Antalya Büyükşehir Belediyesi işçinin ardından memur ve kadrolu işçilerin de yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi işçinin ardından memur ve kadrolu işçilerin de yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi'nde memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi statüsünde çalışan 1994 personel, 6 bin 160 TL banka promosyonu alacak. Promosyon ödemesinin tamamının personele ödeneceğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Daha önceki arkadaşlarımızın işçi, memur kardeşlerimizin promosyonlarını başka yerlere kullandıklarını biliyoruz. Ama bizim emeğe ve alın terine saygımız sonsuzdur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi olarak çalışan personele 3 yıl için ödenecek banka promosyonu ihalesi sonuçlandı. Maaş ödemesi ve promosyonu kapsayan ihaleyi Halkbank kazandı. 1994 personele ödenecek promosyona ilişkin protokol, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Halkbank Lara Şubesi Müdürü Sibel Ebru Ergün tarafından imzalandı.

Öncelik personel maaşı

Anlaşmanın Antalya ve Antalyalılar için çalışan personele hayırlı olmasını dileyen

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dinimizde bile işçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz denilmiştir. Konyaaltı Belediyesi Başkanlığımdan beri önce yanımızda çalışan arkadaşlarımızın maaşını yatırmayı düşünürüz sonra da yatırımlarımızla ilgili gereğini yaparız" dedi.

Hepsi personele

En fazla promosyon ödemesi teklifini sunan Halkbank'a teşekkür eden Başkan Böcek, "Toplam 1994 kişi çalışma arkadaşım bu protokolden yararlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi afet sürecinde de gece gündüz demeden çalışan bütün işçi ve memur tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Banka promosyonunun tamamı personelimize ödenecek. Daha önceki arkadaşlarımızın işçi, memur kardeşlerimizin promosyonlarını başka yerlere kullandıklarını biliyoruz ama bizim emeğe ve alın terine saygımız sonsuzdur. Tüm memur ve işçi kardeşlerime yeniden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

3 yıl geçerli

Halkbank Lara Şubesi Müdürü Sibel Ebru Ergün ise Protokolün personele, Büyükşehir Belediyesi'ne ve bankalarına hayırlı olmasını diledi. 1994 kişiyi kapsayan 6 bin 160 TL'lik promosyon ödemesi 15.09.2021 tarihi itibariyle 3 yıl geçerli olacak ve ödeme 15 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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