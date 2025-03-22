Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği - Son Dakika
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Politika

Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği

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Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne getirdi. İmamoğlu'nun savcıya ifade vereceği katta alınan güvenlik önlemlerine CHP'li milletvekilleri tepki gösterince; tansiyon yükseldi.

22.03.2025 20:00
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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYE KORİDORLARINDA GERGİNLİK

İmamoğlu'nun adliyede ifade vereceği katta ise tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri güvenlik görevlilerin aldığı önlemlere tepki gösterdi. Bir vekilin "Kalkanlara ne gerek var arkadaşlar, üzerinden atlarız gerekirse" dediği görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adliyede yaptığı açıklamada "Savcı ve hakimler sizden korkar karar veremez ki. Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Sınırında sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi. Teröristler gelip geçiyor. Buradaki özel timleri sınırlara gönderin. Bir terörist başına alınmayan tedbirler, adliyenin içinde ve dışında alınıyor. Bu ölçüsüzdür. Suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği

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Son Dakika Politika Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Alper Elma:
    bütün sorun yaratan millet vekillerini falakaya yatırıp bagirtmak lazım 194 91 Yanıtla
    Gökhan Özel:
    Iktidar dahil mi 2 1
  • Abdullah K:
    Hepsi cezasını çekecek bu ülkeye fesatlık yapanın yanımızda işi yok yallah İmamoğlu 163 94 Yanıtla
  • Han:
    cehape bu ülkenin güvenlik sorunudur 115 63 Yanıtla
  • Ratbag:
    Nasıl bir milletvekili nasıl bir muhabbet tam bir cahiliyet tam bir zavallılık. Allah sizi bildiği gibi yapsın. 110 41 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Şaşırdıkmı hayır 78 28 Yanıtla
  • sadullah nas:
    fetö da pkk da sizi destekliyor çapulcular 77 23 Yanıtla
    Gökhan Özel:
    Merak ettim tipine baktim 2 0
  • selami inel:
    Abdullah Öcalan gelsin dem parti grubunda TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE diyen kahraman ilan ediliyor suçu olup olmadığı belli olmayan insanlar rezellik çekiyor Hakaten demokratik bir ülkeyiz 44 49 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Vatandaş bile ülkeden gitmeye çabalarken yatırımcı kalırmı burda bu hukuk sistemiyle 34 37 Yanıtla
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