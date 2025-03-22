İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'a getirildiği sırada adliye önünde avukatlarla polisler arasında arbede çıktı. Saraçhane'de ise polis, Taksim'e yürümek isteyen gruba biber gazıyla müdahale etti.

22.03.2025 21:01  Güncelleme: 21:18
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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE POLİSLE ARBEDE

Çağlayan Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken; avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı. Çağlayan Adliyesi'ne giriş yapmak isteyen bir grup avukat polis çemberine alındı. Avukatların adliyeye geçişine izin verilmedi.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

KORİDORDA TANSİYON YÜKSELDİ

İmamoğlu'nun adliyede ifade vereceği katta da tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri güvenlik görevlilerin aldığı önlemlere tepki gösterdi. Bir vekilin "Kalkanlara ne gerek var arkadaşlar, üzerinden atlarız gerekirse" dediği görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adliyede yaptığı açıklamada "Savcı ve hakimler sizden korkar karar veremez ki. Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Sınırında sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi. Teröristler gelip geçiyor. Buradaki özel timleri sınırlara gönderin. Bir terörist başına alınmayan tedbirler, adliyenin içinde ve dışında alınıyor. Bu ölçüsüzdür. Suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

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Son Dakika Politika İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Ayhan Murat:
    hırsızın peşinden koşan maalllaaarrrr 641 787 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    tamamen katılıyorum hatta bunlar paraları ayakabı kutularına koymuştur 13 9
    Ahmet Yesevi:
    İki günde 26 milyar dolar satıldı babanın parası mı, hirsiz evden olursa kapı kilit istemez 13 5
    Ali Mutlu:
    Aynaya bak. 7 7
  • Burak üstün:
    diplomasızlar diplomalı avukatları kendi evlerine adliye binasına almıyorlar Dünyada eşi benzeri görülmemiş bi olay. Hırsızlar hırsız avcısı oldu ülke muz cumhuriyetine döndü ne adalet kaldı ne eğitim ne ekonomi ne ahlak. Zamanında halkı sokağa çağıranlar şimdi aynı halka provakatör diyor 1103 169 Yanıtla
  • Apple User:
    Keşke bu kadar güvenlik önlemini sınırlarımız kevgire dönüşmemesi içinde alsaydınız da Ülkemize ne olduğu belli olmayanlar gelemeseydi. Aaaaa unuttum gerçi siz AB istedi diye bi kaç milyar Euro ya (Kur Korumalı Mevduatta dağıttığınız paranın 10/1 ine) Ülkemizi mülteci kampı yapmıştınız pardon yaaaaa hep siz haklısınız 1223 29 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Şanlıurfa milletvekili olayı güzel özetlemiş....Hem tehdit hem şikayet..tam bir CHP siyaseti. 397 640 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Hırsız savunucular avukat bunu yaparsa bekleyin adam oraya gelmiş hukuk fakültesi bitirmissiniz bırakın yargı karar versin 444 589 Yanıtla
    Alparslan:
    hangi yargı karar verecek 12 7
    ahmet3131:
    aynen 4 3
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SON DAKİKA: İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı - Son Dakika
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