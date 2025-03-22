İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE POLİSLE ARBEDE

Çağlayan Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken; avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı. Çağlayan Adliyesi'ne giriş yapmak isteyen bir grup avukat polis çemberine alındı. Avukatların adliyeye geçişine izin verilmedi.

KORİDORDA TANSİYON YÜKSELDİ

İmamoğlu'nun adliyede ifade vereceği katta da tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri güvenlik görevlilerin aldığı önlemlere tepki gösterdi. Bir vekilin "Kalkanlara ne gerek var arkadaşlar, üzerinden atlarız gerekirse" dediği görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adliyede yaptığı açıklamada "Savcı ve hakimler sizden korkar karar veremez ki. Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Sınırında sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi. Teröristler gelip geçiyor. Buradaki özel timleri sınırlara gönderin. Bir terörist başına alınmayan tedbirler, adliyenin içinde ve dışında alınıyor. Bu ölçüsüzdür. Suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.