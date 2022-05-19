Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü teslim oldu" demişti.

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın görüşlerinin parti görüşlerini yansıtmadığını dile getirmişti. Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?



1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Askerliğini Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladı. Mesleği Avukat.

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi. 2007-2018 yılları arasında TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TBMM 26. Yasama döneminde "Başta Cinsel İstismar olmak üzere Çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan" Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 24.Yasama Döneminde 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, 23. Yasam Döneminde Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

TBMM'deki aktif çalışmalarının yanısıra Bartın'da şehir, belde ve köy demeden her noktada hemşehrileri ile buluşmayı hiç ihmal etmedi. Görev yaptığı sürede Bartın'a AK Parti hükümetlerinin avantajlarını yaşattı. 7,5 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının Bartın'a kazandırılmasında ve devam eden 7,5 milyar lira tutarında yeni yatırımın da programa alınarak inşa aşamasına gelmesinde öncülük etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.