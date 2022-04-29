Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması

29.04.2022 19:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Askeri savunma sistemlerinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir bir hale geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Askeri savunma sistemlerinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir bir hale geldi." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Aksaray'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, Türkiye'nin 2023'e yani cumhuriyetin 100. yılına yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda başardıklarını daha başarılı olacak işlere zemin olarak gördüğünü anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Alt yapıda büyük bir değişim yapıldı. Şehirler altyapılarımıza kavuştu. Anadolu ilk defa kara yolları ve demir yollarıyla birbirine bağlandı. Bir ülkenin kalkınmasının temel şartı altyapıdır. Altyapının da ana öğesi ulaştırmadır. Çünkü ham maddeleri, malları, ürünleri, insanlarla ve pazarla bütünleştiremiyorsanız orada durgun bir ekonomi vardır. Kapalı köy ekonomisi dediğimiz şeyler böyle yapılardır. Türkiye bu durumu kırdı. 20 yılda işte yollar, köprüler.. Düşünün Çanakkale Köprüsü. 'Bunun maliyeti fazla aman şu kadar. Daha az maliyetli yatırımlar yapsaydık daha mı iyi olurdu?' Bu konuşmalar anlamsızdır. Yenilikçiliğe karşı tutucu zihniyet her zaman vardır. Bunun olması bir anlamda da faydalıdır. Yenilik yaptığınızın daha fazla fark edilmesine yol açar."

Bilgin, 2023 kendileri için daha büyük başarılara imza atmaları için başka bir başlangıç olacağını ifade etti.

Bu topraklar üzerindeki 1000 yıllık varlığı daha güçlü bir ekonomiye dönüştürmek için çabaladıklarını vurgulayan Bilgin, "Türkiye'nin her alanda yakaladığı başarının devam etmesi gerekiyor. Özellikle askeri savunma sistemlerinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir bir hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir durum. Türkiye'den doktora yapan 25 bin öğrenci varmış dünyanın bütün üniversitelerinde. 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması

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BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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