Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ziyaretlerde bulundu

27.04.2022 18:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın gelecek yıl mart ayında tamamlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nın gelecek yıl mart ayında tamamlanacağını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için memleketi Bayburt'a gelen Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle buluştu.

Bayburt Lisesi mezunu olduğunu, bir dönem de Bayburt Üniversitesinde ders verdiğini belirten Bilgin, Bayburt'ta bulunmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, darbe ve vesayet dönemlerinden örnekler vererek bugünle kıyaslama yapan Bilgin, öğrencilere çok okumaları ve araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, programın sonunda Bakan Bilgin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakan Bilgin, daha sonra doğum yeri olan Aydıntepe ilçesini ziyaret etti. İlçe esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, Aydıntepe Belediyesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt Valiliği önünde halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılanan Bilgin, burada vatandaşlara hitap etti.

Bilgin, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızın size müjdeleri var. Havaalanının en geç önümüzdeki martta biteceğinin sözünü aldık, çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız. Halk oyunu ekibimizi bu coşkulu havasıyla yanımızda göreceğiz." dedi.

Kentin içme suyu projesiyle ilgili çalışmanın da devam ettiğine dikkati çeken Bilgin, Bayburt'un bütün sorunlarının yakın takipçisi olduğunu, üzerine düşeni her zaman yapacağını sözlerine ekledi.

Bakan Bilgin, Bayburt Belediyesi, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını da ziyaret etti.

Bilgin'e bazı ziyaretleri sırasında Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da eşlik etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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