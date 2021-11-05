Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sayıştay raporları da ele alınacak.

Komisyon görüşmeleri başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri "1 aylık alın teri 1 ton kömür etmiyor", "1 ton kömür 3200; Asgari ücret 2825; Asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak", "Asgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun" yazılı pankartlar ile Bakan Bilgin'i karşıladı.

AK Parti milletvekilleri ise "Şov yapmayın" diyerek tepki gösterdi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında ayrıca "çay-simit hesabı" üzerinden de kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

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