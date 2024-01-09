 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi

Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Dün Fatih Camii imamı ve öğrencisi camiye giren bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyada "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi zirveye yerleşti. Bir açıklama yapan Özdağ, "Bir delinin saldırısını, provokatör olduğu için hiçbir Zafer Partilinin yaklaşmadığı hesap üzerinden bize bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı." dedi.

09.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol

Fatih Camii'nde, imam ile cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İnfial yaratan olayın ardından X'te "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi gündem oldu. Uzun bir açıklama yapan Özdağ ise provokasyon iddialarını yalanladı.

CAMİDE 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Dün Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken Usta ve Erdem, hastaneye kaldırıldı.

Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ÖZDAĞ'DAN "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI

Yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyada "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi zirveye yerleşti. Bir açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Bir delinin saldırısını Zafer Partisi tarafından provokatör olduğu için hiç bir Zafer Partilinin yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisi'ne bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı. Şimdiye kadar yapılan her provokasyon girişiminin karşısında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Provokasyon peşinde koşanlar ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışan emperyalizmin ajanları ile ahlaksız şuursuzlardır. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensupları, Atatürk'ten aldığımız feyz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün provokasyonları alarak devletimizin kuruluş esaslarını, anayasamızı savunacağız. Ülkemizin örtülü işgaline karşı duracağız. Çevreyi tahrip eden alçaklarım karşısına çıkacağız. Başta gençler, emekliler ve çalışanlar olarak ezilen bütün insanlarımızın hukukunu savunacağız. Partimiz gençliğin ve değişik partilerden yurttaşların katılımı ile büyümeye devam ediyor."

Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ\'dan "provokasyon" çıkışı
YORUMLAR (6)
  • Cemalettin Kurt: bu adam çok tehlikeli oyle böyle değil çok ocaklar yaktı Yanıtla 115 67
  • Necati Kaya: Niye,milletin endişelerini paylastığı içinmi. Milletin sesi olduğu içinmi? 40 78
  • Serkan Basar: karalama normaldir sığınmacıların kökünü kazıyacak tek adam Yanıtla 39 79
  • Serkan Basar: toto korkusu her türlü çamur attırır varmı bu adamdan başka ülkemde mülteci istemiyorum diyen buradaki herkese soruyorum ??? Yanıtla 44 70
  • Mustafa Yücel: bunuda biri öldürür adam yerine koyup ülkede bunun için karışıklıklar çıkrtmaya çalışırlar Yanıtla 49 58
  • Serkan Basar: şu an her defasında ve her yerde sığınmacalırın hepsini göndereceğim diyen tek kişi vaatleride fena değil normaldir karalamalar :) Yanıtla 32 70

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement