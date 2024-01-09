Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ\'dan "provokasyon" çıkışı

Fatih Camii'nde, imam ile cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İnfial yaratan olayın ardından X'te "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi gündem oldu. Uzun bir açıklama yapan Özdağ ise provokasyon iddialarını yalanladı.

CAMİDE 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Dün Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken Usta ve Erdem, hastaneye kaldırıldı.

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ÖZDAĞ'DAN "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI

Yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyada "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi zirveye yerleşti. Bir açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Bir delinin saldırısını Zafer Partisi tarafından provokatör olduğu için hiç bir Zafer Partilinin yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisi'ne bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı. Şimdiye kadar yapılan her provokasyon girişiminin karşısında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Provokasyon peşinde koşanlar ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışan emperyalizmin ajanları ile ahlaksız şuursuzlardır. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensupları, Atatürk'ten aldığımız feyz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün provokasyonları alarak devletimizin kuruluş esaslarını, anayasamızı savunacağız. Ülkemizin örtülü işgaline karşı duracağız. Çevreyi tahrip eden alçaklarım karşısına çıkacağız. Başta gençler, emekliler ve çalışanlar olarak ezilen bütün insanlarımızın hukukunu savunacağız. Partimiz gençliğin ve değişik partilerden yurttaşların katılımı ile büyümeye devam ediyor."