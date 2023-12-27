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Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi - Son Dakika
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Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi

Anayasa Mahkemesi'nin 2 kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi beklenirken 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını uygulamayarak dosyayı yeniden Yargıtay'a gönderdi. Bunun üzerine TİP Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri adliye önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemine ünlü sanatçı Müjdat Gezen de katıldı.

27.12.2023 - 23:50,  Güncelleme: 00:25
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Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin 2. kez hak ihlali verdiği karar uygulanmadı. Tahliyesi beklenen Atalay'ın dosyası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2. kez Yargıtay'a gönderildi.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
Can Atalay

TİP'LİLER OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI

Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ve beraberindekiler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde oturma eylemine başladı.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi

MÜJDAT GEZEN DE KATILDI

Oturma eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Müjdat Gezen de destek verdi.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi

MÜJDAT GEZEN: ADALET DİYE BİR FUTBOL TAKIMI VARDI

Usta sanatçı Gezen, "Eskiden Futbol liginde adalet diye bir takım vardı. Biliyor musunuz? Adalet…Gerçek bu. Sonradan ikinci kümeye düştü, sonra üçüncü kümeye düştü, sonra amatör kümeye düştü sonra yok oldu gitti. Bu kadar işte. Türkiye'nin adalet sistemindeki tarif aynen böyle. Küme düşe, düşe bu hale geldi bugün. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak dediler aynı saatlere denk getirdiler sarayda. Saray değil, genel merkezde, genel merkezde değil bakanlıkta, bakan açıklayacak dediler. Gündem saptırma merkezi harika çalışıyor. İçeride hakimler detelefonlarla çalışıyor galiba. Sistem budur" dedi.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği"nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oy çokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.

Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
YORUMLAR

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi - Son Dakika


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