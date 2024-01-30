Can Atalay\'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardında siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Atalay hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okundu.
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ali Babacan, "Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz." ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!" dedi.
TUNCER BAKIRHAN
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız."
GÜLTEKİN UYSAL
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen kontrollü Yargı, keyfine göre ülke yöneten Erdoğan'ın 'korku'larına göre karar veriyor. Muhalefet diyerek bir tavır sınırlaması yapmadan Türkiye'de hukuka, demokrasiye, adalete, bir asırlık gayretlerimize ve geleceğe kıymet veren her bir vatandaşımız Can Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülme çabasına, bu garabete dur demeli, itiraz etmelidir!"
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek "Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım" demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz."
Eski TİP Milletvekili Barış Atay: "Bu kararı verenler, okutanlar, destekleyenler darbecidir. Bugün TBMM eliyle anayasaya darbe yapılmıştır. Can Atalay onurumuzdur. Size asla boyun eğmeyeceğiz."
DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: "Halk iradesi bir daha ayaklar altına alındı. Halk iradesinin tanınmadığı sistem demokratik değildir, olamaz. Can Atalay Hatay'lıların vekilidir, iradesidir."
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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