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Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler - Son Dakika
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Politika

Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.

30.01.2024 17:52
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardında siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Atalay hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okundu.

ALİ BABACAN'DAN ATALAY KARARINA TEPKİ

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ali Babacan, "Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz." ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

AHMET DAVUTOĞLU: ARTIK BU İKTİDARI TANIYAMIYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!" dedi.

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

TUNCER BAKIRHAN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız."

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

GÜLTEKİN UYSAL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen kontrollü Yargı, keyfine göre ülke yöneten Erdoğan'ın 'korku'larına göre karar veriyor. Muhalefet diyerek bir tavır sınırlaması yapmadan Türkiye'de hukuka, demokrasiye, adalete, bir asırlık gayretlerimize ve geleceğe kıymet veren her bir vatandaşımız Can Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülme çabasına, bu garabete dur demeli, itiraz etmelidir!"

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek "Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım" demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz."

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

BARIŞ ATAY

Eski TİP Milletvekili Barış Atay: "Bu kararı verenler, okutanlar, destekleyenler darbecidir. Bugün TBMM eliyle anayasaya darbe yapılmıştır. Can Atalay onurumuzdur. Size asla boyun eğmeyeceğiz."

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: "Halk iradesi bir daha ayaklar altına alındı. Halk iradesinin tanınmadığı sistem demokratik değildir, olamaz. Can Atalay Hatay'lıların vekilidir, iradesidir."

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden peş peşe tepki geldi
Can Atalay\'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
    17:55 TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

    Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.

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    17:54 AK Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu

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  • Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler
    17:52 Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

    Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.

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    TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
    17:27 Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı

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  • TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
    17:18 TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek

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  • Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
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Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler - Son Dakika


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