Can Atalay\'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

Politika

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardında siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Atalay hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okundu.

ALİ BABACAN'DAN ATALAY KARARINA TEPKİ

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ali Babacan, "Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz." ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU: ARTIK BU İKTİDARI TANIYAMIYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!" dedi.

TUNCER BAKIRHAN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız."

GÜLTEKİN UYSAL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen kontrollü Yargı, keyfine göre ülke yöneten Erdoğan'ın 'korku'larına göre karar veriyor. Muhalefet diyerek bir tavır sınırlaması yapmadan Türkiye'de hukuka, demokrasiye, adalete, bir asırlık gayretlerimize ve geleceğe kıymet veren her bir vatandaşımız Can Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülme çabasına, bu garabete dur demeli, itiraz etmelidir!"

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek "Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım" demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz."

BARIŞ ATAY

Eski TİP Milletvekili Barış Atay: "Bu kararı verenler, okutanlar, destekleyenler darbecidir. Bugün TBMM eliyle anayasaya darbe yapılmıştır. Can Atalay onurumuzdur. Size asla boyun eğmeyeceğiz."

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: "Halk iradesi bir daha ayaklar altına alındı. Halk iradesinin tanınmadığı sistem demokratik değildir, olamaz. Can Atalay Hatay'lıların vekilidir, iradesidir."