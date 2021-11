Çanakkale Toplu Açılış Töreni - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Artık bir hayalden öte, gerçek bir adımı atmış olduk. 'Olur mu' dediler, 'boş vaat' dediler, 'seçimlerde söylerler, gelir geçer' dediler ama çok kısa süre içerisinde, 4 yıl gibi bir zaman içerisinde, birçok hizmetin, küçük hizmetin bitirilemediği zaman içerisinde besmeleyi çektik, Lapseki'den Gelibolu'ya, Asya'dan Avrupa'ya tekrar iki kıtayı birbirine bağladık." dedi.

Turan, Biga Belediye Meydanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin son dönemde aldığı tüm hizmetlerle ulusal ve uluslararası ölçekte adını zikrettirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyeyi yerleştirdiklerini dile getiren Turan, "Artık bir hayalden öte, gerçek bir adımı atmış olduk. 'Olur mu' dediler, 'boş vaat' dediler, 'seçimlerde söylerler, gelir geçer' dediler ama çok kısa süre içerisinde, 4 yıl gibi bir zaman içerisinde, birçok hizmetin, küçük hizmetin bitirilemediği zaman içerisinde besmeleyi çektik, Lapseki'den Gelibolu'ya, Asya'dan Avrupa'ya tekrar iki kıtayı birbirine bağladık." diye konuştu.

Turan, köprünün bölgeye katkı sağlayacak çok özel bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2023 metre, 2 ayak aralığı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla, 318 metre denizden yüksekliğiyle, yani üçüncü ayın 18'ine, 18 Mart'a atıfla, üzerindeki Yahya Çavuş top figürleriyle, altındaki viyadüklerle dört ayaklı, şehitler abidemizin figürleriyle, sembollerin köprüsü, Çanakkale'nin, Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale'de olacak inşallah. Eğer siz sahip çıkmasaydınız, destek olmasaydınız, oy vermeseydiniz, her sıkıntıda yanımızda olmasaydınız, kapatma davasında, 367 krizlerinde, darbe girişimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a omuz vermeseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Seçim oldu, bu millet bize oy verdi. Ekonomik sorun oldu bu millet sabretti, darbe girişimi oldu bu millet can verdi. Bizim bu millete vefa borcumuz var, can borcumuz var. Asla mızmız yapmadan yürümeye devam edeceğiz."

Hep beraber 2023'ü çok büyük farkla kazanmanın adımını atacaklarını anlatan Turan, "Artık bu seçimler herhangi bir seçim değil. Bizim askerimize, Meclisimizden büyük bir motivasyonla tezkere gönderirken, HDP ile beraber saf tutanlarla, milletiyle beraber saf tutanların yarışı olacak. Bu tezkereye 'hayır' demenin, Biga Meydanına geldiğinde mahcup olacağını biliyor olmaları gerekirdi ancak gördüğünüz gibi kendi ağabeyleri, kendi liderleri, maalesef ülkesini dışarıya şikayet edecek kadar yanlışlar yaparak bizleri bile mahcup ettiler."

Turan, milli meselelerde yanlış yapmamak durumunda olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizin birliğinde, bayrağımızın dirliğinde, askerimizin motivasyonunda hata yapmamak durumundayız. O yüzden bir daha söylüyorum, Bigalılar yanlış yapanlara 'dur' deyin lütfen. Tabii ki ülkemizde dünyadaki konjonktüre bağlı zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. Pandemi var, kıtlıklar var, kuraklık var, savaşlar var ama her şeye rağmen beraber büyümeyi, tarımda, turizmde, sanayide, Çanakkale'mize kaldığımız yerden, daha büyük motivasyonla yola devam etmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Sizden aldığımız güçle siyaset yapıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de insanı merkeze alan, hizmet odaklı siyaset anlayışının temsilcileri olduklarını aktardı.

AK Parti'nin bu yıl 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Partimizi aziz milletimiz, sizler kurdunuz. Bizler yalnızca tabelasını astık. 20 yıldır sizden aldığımız güçle siyaset yapıyoruz. 20 yıldır önümüze konan tüm engelleri sizler sayesinde, sizlerin duaları sayesinde aşarak siyaset yapıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgenin parlayan bir yıldızıysa, bugün AK Parti bir dünya markasıysa, bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideriyse, bu sizlerin destekleri, dualarıyla olmuştur."

Şahin, 2023'te önlerinde yeni bir sınav olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizlerin gözlerindeki ışıktan, yüreğindeki heyecandan, 2023'te yeni bir zafere imza atacağımızın müjdesini okuyabiliyorum. İnşallah geleceğimiz bugünden çok daha güzel ve parlak olacak. Bizler bundan 20 yıl önce hangi coşkuyla, hangi aşkla, hangi heyecanla yola çıktıysak, bugün de aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuzu yürümeye devam ediyoruz. Bundan 20 yıl önce hangi birlik ve beraberlik duygusuyla, hangi kardeşlik anlayışıyla yola çıktıysak, yolumuza aynı kardeşlik anlayışıyla, birlik ve beraberlik duygusuyla devam ediyoruz. Sizler bize hedef gösteriyorsunuz, bizler de o hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden, yakın, uzak demeden, kar, boran, fırtına diyemeden çalışıyoruz."

Şahin, bıkmadan, usanmadan, rehavete kapılmadan koşturacaklarını, vazgeçmeyeceklerini, hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.