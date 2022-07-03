Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçimi AK Parti büyük farkla kazandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga halkı bugün belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

1411 SEÇMEN OY KULLANDI

Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.

8 ADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞTI

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

AK PARTİ BÜYÜK FARKLA SEÇİMİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'nın Dodurga beldesindeki belediye seçimini AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oy ile kazandı.

Diğer partilerin aldığı topladıkları oy ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 47 oy

Adalet Partisi: 23 oy

Deva Partisi: 23 oy

Memleket Partisi: 21 oy

Saadet Partisi: 17 oy

Türkiye Değişim Partisi: 14 oy

Kaynak: Medya Ankara