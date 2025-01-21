Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder - Son Dakika
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Politika

Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder

Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100'deki bir programda CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Burhan, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda Mansur Yavaş'ın partiden ayrılacağını ve kendisi aday olacağını öne sürdü. Burhan iddiasını ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara dayandırdı.

21.01.2025 00:40
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TV100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"İMAMOĞLU ADAY YAPILIRSA MANSUR YAVAŞ AYRILIP ADAY OLUR"

İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara dayandıran Burhan "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı aday gösterilirse böylece hukuk noktasında korunur diyenler var diye sordum. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan, "Bu aday gösterme sürecinin hiçbir hukuki ve teknik altyapısının olmadığı yönünde. Ve böyle bir adaylık açıklaması yapılır ise parti içerisinde ciddi manada kaynama ve bölünme olur. Sayın Mansur Yavaş başka formüller arar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mansur Yavaş'ı tutmak imkansız hale gelir. Eğer Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Sayın Mansur Yavaş ayrılıp cumhurbaşkanı adayı olur" yorumunu aldım" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU AKPOLAT RAHATSIZLIĞINI ÖZEL'E İLETMİŞ"

Öte yandan Burhan, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla konuştum. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Rıza Akpolat soruşturması için neden yorumda bulunmadığını sordum. Bana verdikleri cevap ise şöyle; "Sayın Kılıçdaroğlu, Rıza Akpolat ile ilgili seçim öncesi ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili rahatsızlığını Özgür Özel'e ifade etti. Ve Özel'in Rıza Akpolat'ı aday göstermemesi gerektiğini söyledi" sözlerini sarf etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Yönetmen, Politika, 3-sayfa, Gündem, tv100, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Aydaz:
    hangisi aday olursa olsun ikiside açık ara Erdoğan'ı yener, iktidar kesin değişecek her parti elbet birgün eriyerek yok olacaktır,, geçmştede hep böyle olmuştur. 18 5 Yanıtla
  • onur pari:
    Başka bir habere yaptığım bir yorum 390 begeni almışken 45 beğenmeyen vardı ve yarım saat içinde 500 beğenmeyene çıktı. Bu habercilikle hiçbir yere varamazsınız. Yakında da yok olup gideceksiniz. 20 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    yavşak yavşak dedikodu yapmayın getirin sandığı milletin önüne görün kimin aday kimin cumhurbaşkanı olacağını görün. sizin işiniz dedikodu yapmak ortalık karıştırmak 2 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    son dakika yayın habere yaptığın yorumu yayıncı beğenmezse yada ekepeye muhalifsen saniyede fake 350 dislike yükleniyor makarnacı son dakika :) 1 0 Yanıtla
  • k K:
    simdi bu iddia chp yi yipratmak amaclidir patron 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında dikkat çeken iddia: İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder - Son Dakika
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