Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı ve gazeteci Metin Özkan hakkında bir video yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Özkan'ın bir kadının çantasından para aldığı iddia edildi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre olay aralık 2021'de İstanbul Kemerburgaz Göktürk'teki bir restoranda gerçekleşti. Metin Özkan,10 kişilik bir grupla mekâna gelen Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özkan'ın bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.
İddialara ilişkin TELE1'den Esma Yapıcı'ya konuşan Metin Özkan, "Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden neolabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Metin Özkan, Twitter hesabından da açıklama yaparak "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu" ifadelerine yer verdi.
Özkan'ın açıklaması şu şekilde:
Özkan'ın açıklamalarının ardından, geçmişte Özkan'a ait olduğu belirtilen tutanaklar gündeme geldi. Buna göre Özkan, bir kuyumcudan yüzük çaldığı için gözaltına alınmış.
O tarihte basına yansıyan haberde şu ifadeler yer almıştı:
Edinilen bilgiye göre olay saat 19.30 sularında Panora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Ziynet eşyası satan bir mağazanın tezgahtarı Perihan Kırbaç, yüzüklere bakan bir kişi ayrıldıktan sonra bir yüzüğün eksik olduğunu belirledi. Yüzüğü orta parmağına takarak mağaza dışına çıkan kişinin tekrar mağazaya geldiği öne sürüldü. Tezgahtar Perihan Kırbaç'ın yüzüğü istemesi üzerine ise sert tartışma yaşandı. Gazete temsilcisi Perihan Kırbaç'a yüksek sesle, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye tepki göstererek olay yerinden ayrıldı.
Dışarıda park halinde bulunan arabasına doğru yürüyen gazete temsilcisi arabasına binmeden alış veriş merkezinin güvenlik amiri ile mağaza çalışanı tarafından güvenlik merkezine getirildi. Bu arada iş merkezinde çalışan bir güvenlik görevlisi de şüphelinin arabasının bulunduğu yerde rutin araştırma yaparken yerde bir yüzük buldu ve bu yüzüğün mağazasından çalınan yüzük olduğu ortaya çıktı. Yüzüğü bulan güvenlik görevlisinin tutanaklarda "Ben dışarıdaki rutin görevimi yaptığım bir esnada yol üzerinde bir yüzük gördüm.
Bu yüzüğü aldım ve çalındığı beyan edilen yüzük olabileceğini düşünerek, elimdeki telsiz ile içeriye bilgi verdim ve benden yüzüğü almaya güvenlik amirimiz geldi. Ben isimli şahsın bu yüzüğü benim bulduğum yere atarken görmediğim için bu yüzük buraya nasıl geldi bilmiyorum. Söz konusu kişinin binadan çıkıp aracına doğru giderken kullandığı istikamet ve tam kullanmış olduğu güzergah üzerinde buldum." dedi.
Son Dakika › Politika › Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber - Son Dakika