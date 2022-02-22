Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı ve gazeteci Metin Özkan hakkında bir video yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Özkan'ın bir kadının çantasından para aldığı iddia edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre olay aralık 2021'de İstanbul Kemerburgaz Göktürk'teki bir restoranda gerçekleşti. Metin Özkan,10 kişilik bir grupla mekâna gelen Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özkan'ın bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.

"SAÇMA SAPAN MONTAJ, İFTİRA"

İddialara ilişkin TELE1'den Esma Yapıcı'ya konuşan Metin Özkan, "Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden neolabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Metin Özkan, Twitter hesabından da açıklama yaparak "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu" ifadelerine yer verdi.

Özkan'ın açıklaması şu şekilde:



İtibar Suikasti için Basın Açıklaması:Meslekte yıllardır gerek sahada gerekse masa başında inandığım değerler üzerine mücadeleler verdim.

Bu mücadelede temel hedefim Ülküme, Devletime ve Hükümetine sadakatle hizmet ve onurlu bir insan olma çabasıydı.

Fakat mesleğimin başından beri sürekli olarak çeşitli çevreler tarafından hedef haline getirildim.

Bu doğrultuda yaptığım açıklamalar, siyasi faliyetlerim, köşe yazılarım, görüşlerim dolayısıyla hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Hakkımda gerçek dışı haberler yazıldı ve konuşuldu.

Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu.

Öncelikle bilmenizi isterim ki olayda görüntülerde bütünü ile yalandır.

Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden İtibar Suikastine uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım.

Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir.

Değerli Kamuoyu Mensupları: Özellikle kirli amaçlar için tarafımın odak olarak seçildiği bu görüntülerin ne amaçla yapıldığı izlendiği vakit failleri de bulunacaktır.

Faili belli olan suçun sorumluları kurgulanmış görüntüleri servis eden, yorumlayan ve paylaşanlardır.

Tüm sorumlular hakkında yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

YÜZÜK ÇALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Özkan'ın açıklamalarının ardından, geçmişte Özkan'a ait olduğu belirtilen tutanaklar gündeme geldi. Buna göre Özkan, bir kuyumcudan yüzük çaldığı için gözaltına alınmış.

O tarihte basına yansıyan haberde şu ifadeler yer almıştı:

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.30 sularında Panora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Ziynet eşyası satan bir mağazanın tezgahtarı Perihan Kırbaç, yüzüklere bakan bir kişi ayrıldıktan sonra bir yüzüğün eksik olduğunu belirledi. Yüzüğü orta parmağına takarak mağaza dışına çıkan kişinin tekrar mağazaya geldiği öne sürüldü. Tezgahtar Perihan Kırbaç'ın yüzüğü istemesi üzerine ise sert tartışma yaşandı. Gazete temsilcisi Perihan Kırbaç'a yüksek sesle, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye tepki göstererek olay yerinden ayrıldı.

Dışarıda park halinde bulunan arabasına doğru yürüyen gazete temsilcisi arabasına binmeden alış veriş merkezinin güvenlik amiri ile mağaza çalışanı tarafından güvenlik merkezine getirildi. Bu arada iş merkezinde çalışan bir güvenlik görevlisi de şüphelinin arabasının bulunduğu yerde rutin araştırma yaparken yerde bir yüzük buldu ve bu yüzüğün mağazasından çalınan yüzük olduğu ortaya çıktı. Yüzüğü bulan güvenlik görevlisinin tutanaklarda "Ben dışarıdaki rutin görevimi yaptığım bir esnada yol üzerinde bir yüzük gördüm.

Bu yüzüğü aldım ve çalındığı beyan edilen yüzük olabileceğini düşünerek, elimdeki telsiz ile içeriye bilgi verdim ve benden yüzüğü almaya güvenlik amirimiz geldi. Ben isimli şahsın bu yüzüğü benim bulduğum yere atarken görmediğim için bu yüzük buraya nasıl geldi bilmiyorum. Söz konusu kişinin binadan çıkıp aracına doğru giderken kullandığı istikamet ve tam kullanmış olduğu güzergah üzerinde buldum." dedi.