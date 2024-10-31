Çarpıcı anket sonucu! Özel'in Demirtaş ziyaretini doğru bulmayanların oranı yüzde 67.7 olarak ölçüldü

Politika

Ankete katılanların yüzde 22'si 'ziyareti doğru bulduklarını' söyledi. 'Ziyareti doğru bulmayanların' oranı ise yüzde 67.7 oldu. Soruyu yanıtsız bırakan veya konuyla ilgili fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 10.3 olarak ölçüldü.

20-24 Ekim tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan ankette, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 'in, 21 Ekim tarihinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ı ziyaretine ilişkin bir anket yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, 21 Ekim'de Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

Doğu turuna çıkmadan önce yaptığı ziyaret sonrasında konuşan Özel "Türkiye bir sorunu çözecekse, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir" açıklamasında bulunmuştu.

Demirtaş ziyaretinin ardından başladığı doğu turunda ilk durağı Diyarbakır olan Özel, 23 Ekim'de PKK tarafından TUSAŞ saldırısının gerçekleştirilmesinin ardından programı yarıda bırakarak Ankara'ya geri dönmüştü.