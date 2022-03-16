Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

16.03.2022 21:12
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki mevcut durum halkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu da aktarıldı. - BAKÜ

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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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