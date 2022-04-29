Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

29.04.2022 23:24
Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü. İki bakan önce ikili ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - KARAKAS

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Venezuela, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü - Son Dakika


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