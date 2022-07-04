Cebinden bozuk paraları çıkaran vatandaşın yürek yakan sitemi! İmamoğlu ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika
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Cebinden bozuk paraları çıkaran vatandaşın yürek yakan sitemi! İmamoğlu ne diyeceğini bilemedi

04.07.2022 17:44
Cebinden bozuk paraları çıkaran vatandaşın yürek yakan sitemi! İmamoğlu ne diyeceğini bilemedi

Çekmeköy'de semt pazarında vatandaşların sorularını dinleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanına gelen bir vatandaş cebinden çıkardığı bir avuç bozuk parayı gösterip isyan etti. Elindeki iki poşeti İmamoğlu'na gösteren vatandaş, "Benim bugün pazardan alışım budur. Cebimi açayım mı? 25 lira param vardı onu da kızımdan aldım" dedi.

İsmi kamuoyunda muhalefetin olası Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de gerçekleştirdiği kavşak açılışının ardından Çekmeköy'e geçerek esnaf ve pazar ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları tek tek dinleyen İmamoğlu, daha sonra semt pazarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

"25 LİRAM VARDI ONU DA KIZIMDAN ALDIM"

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş elindeki poşetleri göstererek "Benim bugün pazardan alışım budur. Cebimi açayım mı? Pandemiye girdiğim günden beri kimse kapımı çalmadı. Kimse şimdi kapıma gelmesin. 25 lira param vardı onu da kızımdan aldım" diyerek elinde kalan bozuk paraları gösterdi. Yaşlı bir başka vatandaş ise "İmamoğlu, derde düştük boğuluyoruz kurtar, kurtar. Kurbanlar adadım" diye seslendi.

"CİRO HEP AYNI AMA KAZANÇ DÜŞÜYOR"

İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında ise bir cafenin işletmecisi, "Esnafın işi zor. Zamlar; hem üründen geliyor, hem işçilikten geliyor, hem enerjiden geliyor. Satışlarımız düşük. 100 liralık benzin almaya giderdik eskiden. Benzin artardı ama biz 100 liralık alırdık. Bizde de öyle. Ciro hep aynı ama kazanç sürekli düşüyor" sözleri ile İmamoğlu'na dert yandı.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

İmamoğlu da "Allah dayanma gücü versin. Bu tür mekanlarım da oldu. 9-10 civarında. Krizlerin ilk sarstığı yerler olur bu tür yerler. Ama bunu hak etmiyoruz. Hem bu millet hak etmiyor, hem sizin gibi girişimciler, esnaf hak etmiyor. Çözülecek. Kabiliyeti, kapasitesi, aklı, kazanma gücü yerinde bir toplumuz. Ama bazen aksaklıklar yaşıyoruz. Zor bir dönem ama atlatacağız" dedi. Esnaf da "Umutsuz değiliz ama bu zor döneme gerçekten acı içerek katlanıyoruz. İşten çıkaramayız hepsi evladımız. Hakkımızda hayırlısı" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Cebinden bozuk paraları çıkaran vatandaşın yürek yakan sitemi! İmamoğlu ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cebinden bozuk paraları çıkaran vatandaşın yürek yakan sitemi! İmamoğlu ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika
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