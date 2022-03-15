Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de - Son Dakika
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Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de

15.03.2022 23:01
Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, liderlerin ziyareti hakkında, "Gerçek dostların cesareti" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna'ya destek ziyaretinde bulunmak için sabah saatlerinde tren ile Polonya'dan yola çıkan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Liderler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek AB adına destek paketi sunacak.

"Gerçek arkadaşların cesareti!"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Morawiecki, Jansa ve Fiala bugün AB Konseyi adına Kiev'e geldiler. Gerçek arkadaşların cesareti! Ukrayna'yı desteklemekten ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımları güçlendirmeyi tartışıyoruz" dedi.

"Geniş bir destek paketi sunacağız."

Fiala ise sosyal medya hesabından Ukrayna'daki askeri durumun haritasını incelerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal için Başbakanlar Mateusz Morawiecki ve Janez Jansa ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ile bugünkü Kiev gezisinden notunu düştü ve "Ukrayna ve vatandaşlarına geniş bir destek paketi sunacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kiev'de tarih yazılıyor"

Polonya Başbakanı Morawiecki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada, savaşın parçaladığı Kiev'de tarih yazılıyor. İşte özgürlüğün diktatörlük dünyasına karşı savaştığı yer burasıdır. İşte burada hepimizin geleceği dengede duruyor. Dostlarına güven veren Avrupa Birliği, Ukrayna'yı destekliyor. Bugün bu mesajı Kiev'e getirdik" dedi. - KİEV

Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de
Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de

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Slovenya, Ukrayna, Polonya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları Kiev'de - Son Dakika


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