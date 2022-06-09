Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım - Son Dakika
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Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım

09.06.2022 11:04
Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını ifade etti. Televizyonda herhangi bir programa çıktığında kendisini 100 bin kişinin izlediğini ve bu kişilerin teveccüh gösterip kendisine oy vermesi halinde seçimi rahatlıkla kazanabileceğini belirten Uzan, kendisiyle ilgili "siyasi yasak" iddialarına da yanıt verdi.

Yurtdışında yaşayan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, 20-25 yıl önce hayatını verdiği siyaset sahnesinden çıkmasının mümkün olmadığını söyledi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Uzan, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye de seslenerek "Türkiye için doğruları söylüyorum. Onlar başka muhalefet ama ben de bir o kadar muhalefetim" dedi.

"MİLLETİMİZ TEVECCÜH GÖSTERİRSE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ ÖNÜMDE"

Televizyonda bir programa çıktığında canlı yayından kendisini 24 saat içinde 100 bin kişinin izlediğini ve haftada 500-600 bin kişiye ulaştığını belirten Uzan, "Ben hiç bir şeyin etkisinde kalmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcudiyeti için doğruları söylemeye devam edeceğim. Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Onun için doğruyu söylüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da duyuran Genç Parti kurucusu Cem Uzan, "Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" ifadesini kullandı.

"YASAKLAR MİLLET OY VERDİĞİ SÜRECE KİMSENİN ÖNÜNDE ENGEL OLMUYOR"

Hakkındaki "siyasi yasak" iddialarıyla ilgili de konuşan Cem Uzan şu ifadeleri kullandı; "Bana, 'Hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, 'Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor."

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Cem Uzan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım - Son Dakika


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