Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti\'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme

Zafer Partisi'ne geçeceği iddialarıyla gündem olan Cemil Enginyurt, partisinden istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Enginyurt, partiden ayrılma kararı için kongre sonrasını işaret etti.

15.11.2024 16:12
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Demokrat Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan Yardımcıları Cemal Enginyurt ve Salih Uzun kendilerine haber verilmeden kongre kararı alınmasına tepki gösterdi.

KONGRE SONRASINI İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili Odatv'ye açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Enginyurt, kongreden sonra karar vereceklerini de sözlerine ekledi.

ZAFER PARTİSİ İDDİALARI

Zafer Partisi'ne geçeceği iddialarıyla ilgili daha önce konuşan Cemal Enginyurt, "Hiç bir yere geçmiyoruz" demişti. Enginyurt ayrıca, Demokrat Parti'de gerçekleşecek kongrede bir adaylığının bulunmadığını anımsatarak partide milletvekili olarak görevini sürdüreceğini söylemişti.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünde tamamladı.

Henüz lise 1 öğrencisiyken 12 Eylül 1980 Darbesi'yle 3 yıl hapiste kaldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Ülkü Ocakları teşkilatlanmalarının yasaklanması ile birlikte Bizim Ocak dergisi adı altında teşkilatlanma çalışmalarına başlayan ülkücülerden olan Cemal Enginyurt, 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası Ordu'da ilk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı.

ORDU İL BAŞKANIYDI

1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) il sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

MHP'NİN ORDU'DA SEÇİLEN İLK MİLLETVEKİLİ

1997 yılında MHP Ordu il başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Politika, 3-sayfa, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Ancak Gevezelik yap 13 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya bu adam ammada takla atiyor 9 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Herkes bunun kadar konuşsa yeter . 5 4 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    fırıkdak kubi bunun yanında masum kalır.. 2 1 Yanıtla
  • Volkan Elçi:
    Yorumları okuyorum hepsi yalaka hükümet yanlısı yorumlar Cemal enginyurt adam gibi adamdır sizin gibi değil yani 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Adam gibi adam..Sayin enginyurt..birilerinin nasırına çok basıyor. 0 0 Yanıtla
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