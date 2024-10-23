Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Enginyurt "Tek başıma da kalsam, Meclis'te Apo'yu konuşturursam namerdim. O kanlı katil Meclis'e gelemez, ama geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın" dedi.

23.10.2024 08:57
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR BABAYİĞİT ANASINDAN DOĞMADI"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşmasına izin verilmesi tartışmalarına sert tepki gösterdi. Sözcü TV'de konuşan Cemal Enginyurt; "Kanlı katil Öcalan'ı, 'Apo' denen katili Meclis'e getirip de konuşturacak bir babayiğit anasından doğmadı. 50.000 kişinin katili, bebek katili, Kürt ve Türk halkının katili, 40 yılı aşkın süredir Güneydoğu coğrafyasındaki bütün olumsuzlukların müsebbibi olan, Türkiye'nin yüzlerce milyar dolarına mal olan bir terör örgütü lideri Meclis'e gelip konuşamaz.

"APO DENEN KATİLİ KONUŞTURURSAM NAMERDİM"

Hem adama 'terörist başı' diyeceksiniz, hem de terörist başının Meclis'te konuşmasını isteyeceksiniz. Allah'a and olsun ki, hiç kimse karşı çıkmasa bile, tek başıma Meclis'te o 'Apo' denen katili konuşturursam namerdim! Böyle bir durumda benim canımı almaları lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Apo'ya af çıkarabilirsiniz, ne de o Meclis'e gelebilir. Affı Devlet Bahçeli çıkaramaz.

"MECLİS'TEN AF ÇIKMADIKÇA O MECLİS'E GELEMEZ"

Bunu herkes atlıyor. Bir de Bahçeli, 'Gel konuş' diyor. Bahçeli 'Gel konuş' dedi diye 'Apo' denen kanlı katil Meclis'e gelemez. Meclis'ten af çıkmadıkça o Meclis'e gelemez. Yüreği yeten varsa getirsin, o af tasarısını geçirsinler, affı çıkarsınlar da 'Apo' denen kanlı katili o Meclis'e getirsinler. Ama o 'Apo' denen katil o Meclise geldiği gün canımı vermezsem, Allah canımı alsın" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt\'tan Bahçeli\'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Politika, Güncel, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Murat:
    lan sus pravakatör seni.! 49 203 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Sende kendini bir şey sandın ya Enginyurt 46 154 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Bu yurekte olmaniz lazim… Bu kadar Sehidin Kani varken , Cozum Teranesine Meclisde konusturulmamali… 151 27 Yanıtla
  • orko Şato:
    dugun varmis ,mhpkk,akpkk, demle evleniyormuş 128 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Siyasi fikir türleri yeni bir kavram daha kazandı..Apocu ülkücüler.. 108 14 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Al sana bir i....... 18 83 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Kürt dostu CHP gerçek yüzünü göstermeye başladı Dediğim gibi tek derdiniz oy 13 79 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    Cemal Enginyurt kardeşim, sen neden canını vereceksin ki ? çeker Apo'yu vurursun ya da Bahçeliyi, ya da ... sen anladın onu. 76 11 Yanıtla
  • orko Şato:
    gizel yorum harika ,apocu ülküculer :) 69 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sn c.baskani hani sehit ailelerine hesap veremeyiz , siz bu konulari sehit ailelerine sorun diyordu 2002 de. siz sehit ailesine sordunuz mu ?? 15 temmuz dakileri apodan daha kotu gosteriyorsunuz. kendinize donunulmadikca herseyi mubah sayiyorsunuz. ama o kadarda degil. skiyorsa cikarin meclise konusturun 62 4 Yanıtla
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