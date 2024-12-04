Cemal Enginyurt\'tan Soylu\'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker\'in benim

Politika

Demokrat Parti'deki olaylı kongre sonrasında partisinden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulmuştu.

SÜLEYMAN SOYLU'YU HEDEF ALDI

Fezlekelerin Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletilmesinin ardından Enginyurt, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu sert sözlerle hedef aldı.

"SENİ ASLA İHMAL ETMEYECEĞİM"

Söz konusu fezlekenin altından eski İçişleri Bakanı Soylu'nun çıktığını ileri süren Enginyurt, şunları söyledi; "Süleyman Soylu beni mahkemeye vermiş. Dokunulmazlığımın kaldırılması için bir fezleke hazırlatmış. Mahkemeye verdin ama şunu unutma, seni asla ihmal etmeyeceğim. Sonuna kadar peşindeyim. Süleyman Soylu, "Teröristler 70'in altına düştü" demişti, değil mi? "Ayakkabı sayısını biliyoruz" demişti, değil mi? Ama bakın, Milli Savunma Bakanımız ne dedi? 2 bin, değil mi? "2000'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi" dedi, içeride ve dışarıda.

Dolayısıyla, mesela Süleyman Soylu, "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyoruz" dedi ama kendisinin yaptığı hiçbir iş yok. Süleyman Soylu'nun taraftarları var, trolleri var, yazıp çiziyorlar. Ben de dedim, "Süleyman Soylu beni niye mahkemeye vermiş?" Bir baktım: Sözcü TV'de demişim ki, "Bütün pis işlerin altından Süleyman Soylu çıkıyor." Bu yüzden mahkemeye vermiş beni.

"SEDAT PEKER'İN SÖYLEDİKLERİNİ DELİL OLARAK SUNACAĞIM"

Süleymancığım, Allah'ını seviyorsan, hangi temiz işin altındasın? Mahkemeye verdin ya beni, rahat ol. O fotoğrafların olanları da getireceğim. Sedat Peker'in söylediklerini delil olarak sunacağım. Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp tehdit etmişsin ya. Bu pis iş değil mi? Yani, bir iş adamı, İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Kim tarafından? İçişleri Bakanı tarafından. "Bu borcu sileceksin" deniliyor iş adamına. Ve bu kim? Süleyman Soylu. Ama savcılar ne yapıyor? Benim hakkımda hemen harekete geçiyorlar. Savcılar, Cemal Enginyurt adı geçti mi aslan kesiliyorlar. Dokunulmazlığımın kaldırılması için hemen adım atıyorlar.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Süleyman Soylu beni susturmak istiyor. Ama Süleyman Soylu, mahkemede hesaplaşacağız. Bütün pis işlerini topluyorum. Artık tek işim seninle ilgili belge ve bilgi toplamak olacak. Bundan sonra Sedat Peker'in, benim Süleyman Soylu."