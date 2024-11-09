Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi? - Son Dakika
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Politika

Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

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Körfezdeki kirlilik sebebiyle eleştirilerin odağına oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'a tepki gösterdi.

09.11.2024 19:11  Güncelleme: 19:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde eline aldığı su şişesi ile İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekti.

Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Kurum, körfezde balıkların öldüğünü ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulunduran CHP'ye yüklendi.

TUGAY'DAN YANIT GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa bazı sorular yöneltti.

"KİRLİLİĞİN TEMİZLENMESİ GÖREVİ BAKANLIĞA AİT DEĞİL Mİ?"

Tugay'ın soruları şu şekilde:

  • Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?
  • Başta 4. Faz olmak üzere körfezin temizliğine etki edecek büyük projelere dair 5,5 milyar TL'lik kredi için neden izin verilmiyor? (Toplamda 9 milyar TL bekleyen)
  • Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?
Cemil Tugay\'dan Bakan Kurum\'a \'Körfez\' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Cemil Tugay, Politika, 3-sayfa, Körfez, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cihan CANKAYA:
    Tam bir piskin yorumu 67 22 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    Yani ben yer içer eğlenir s icarim diyorsun. 65 23 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Adamdaki savunmaya bak bunlarda zerre utanma dahi yok …Herşeyi Devletten bekleyen…Devletin verdiği kaynakları konser vb. Gereksiz şeyler için harcayan zihniyetler size Bu Şerefli Bayrağın gölgesi Haram olsun 51 22 Yanıtla
  • Ateş:
    Oldu iki gözüm başka bir isteğin var mı ? Bu ne yüzsüzlüktür. 52 20 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Adamda utanmada yok ben kirletsemde sen temizleyecek son diyor bu İzmirlilerin lQ testi yaptırmaları gerekmiyor mu böyle bir beyanat tan sonra 41 17 Yanıtla
  • Recep Mete:
    bunların tek işi betona para vermek ha birde konser düzenleyip alkol almak kaldı ki İzmir ile aynı kaderi paylaşan İstanbul'da var Haliç e gidin bakın anlarsiniz 30 12 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    izmir devam et sen bu kafayla 28 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    murat kurum senin görevin çaktın yine en kötü kurum Murat kurum 13 24 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Ah Bakanım İ.b.b yi kaybedince olacağı bu 7 28 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yani o zaman şovmu mu yapiyorlar bakan 20 10 Yanıtla
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