Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde eline aldığı su şişesi ile İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekti.
Kurum, körfezde balıkların öldüğünü ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulunduran CHP'ye yüklendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa bazı sorular yöneltti.
Tugay'ın soruları şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi? - Son Dakika
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